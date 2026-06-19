Preminuo producent (29) koji je radio s Beyonce, Eminemom...

Producenta Taya Keitha, poznatog po hitovima repera Scotta "Sicko Mode" i Drakeova "Nonstop" policija je pronašla u njegovu stanu u Nashvilleu, Tennessee. Keith, pravim imenom Brytavious Chambers, surađivao je i sa zvijezdama poput Eminema, Cardi B, Megan Thee Stallion, J. Colea i 21 Savagea.

U izjavi policijske uprave Metro Nashvillea stoji: „Ne sumnja se na kazneno djelo u vezi sa smrću 29-godišnjeg Brytaviousa Chambersa, poznatog i kao glazbenog producenta nominiranog za Grammyja Taya Keitha".

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

- Danas poslijepodne policija ga je pronašla mrtvog u njegovu stanu u ulici Martin. Uzrok smrti još nije utvrđen i čeka se obdukcijski nalaz - poručili su.

Keith je bio nominiran za Grammy u kategoriji najbolje rap pjesme za „Sicko Mode”, koja je također bila na vrhu američkih glazbenih ljestvica. Ponovno je nominiran 2024. godine za svoj producentski rad na pjesmi „Rich Flex” koju izvode Drake i 21 Savage.

Nedavno je radio na albumu "Megan" Megan Thee Stallion iz 2024., singlu Jacka Harlowa "Just Us" s Dojom Cat i singlu Travisa Scotta "4×4".

Također je radio na pjesmama uključujući Beyonceinu "Before I Let Go", BlocBoy JB-jevu "Look Alive" i pjesmu reperice Sexyy Red iz 2023. "Pound Town".

Keith je osnovao glazbenu izdavačku kuću Drumatized Music Group sa sjedištem u Memphisu, zajedno sa svojim menadžerom Cambrianom Strongom. Njih dvojica zajedno su se našla na Forbesovoj listi „30 Under 30 Music” za 2024., a časopis Billboard proglasio je Keitha jednim od najutjecajnijih producenata 21. stoljeća.