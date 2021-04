Američki reper DMX (50) preminuo je nakon što su ga tjedan dana održavali na aparatima.

Pošlog tjedna doživio je srčani udar nakon što se navodno predozirao, što je rekao i njegov odvjetnik Murray Richman za američke medije izrazivši zabrinutost za njegovo stanje.

Hip-hop zvijezda pravog imena Earl Simmons u petak navečer se navodno predozirao i imao srčani, kažu strani mediji, te je hitno prevezen u bolnicu.

U nedjelju je potvrđeno da je skinut s aparata te da je mogao disati samostalno, no ipak je izgubio bitku što je potvrdila i njegova obitelj.

- S tugom javljamo da je naš voljeni DMX, rođen kao Earl Simmons, preminuo u dobi od 50 godina u bolnici White Plains okružen svojom obitelji nakon što je proteklih nekoliko dana bio na aparatima za održavanje života - stoji u priopćenju.

- Earl je bio ratnik koji se borio do samog kraja. Volio je svoju obitelj svim srcem i cijenimo vrijeme koje smo proveli s njim. Earlova je glazba nadahnula brojne obožavatelje širom svijeta i njegovo naslijeđe živjet će vječno. Cijenimo vašu ljubav i podršku tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok tugujemo zbog gubitka svog brata, oca, ujaka i čovjeka kojeg je svijet poznavao kao DMX-a - dodali su.

Reper je bio u vegetativnom stanju, no onda je na nekoliko dana počeo samostalno disati, što je obitelji i obožavateljima dalo nadu.

Od djetinjstva je patio od astme, a ranije je bio hospitaliziran zbog drugih zdravstvenih problema, kao i zbog ovisnosti o cracku. U veljači 2016. hospitaliziran je nakon što je pao u nesvijest na parkiralištu hotela, za što je kasnije rekao da je bilo zbog astme.

Godinama se borio protiv ovisnosti, a 2019. je zbog toga otkazao koncert i prijavio se na odvikavanje.

Odrastao u New Yorku, DMX je 1992. potpisao ugovor s diskografskom kućom Columbia Records te je surađivao sa slavnim reperima poput Jay-Z-ja, Ja Rulea i LL Cool J-a.

Glumio je i u filmovima poput Romeo mora umrijeti i Od kolijevke pa do groba. Njegovi najveći hitovi su pjesme poput Party Up (Up In Here) ili X Gon' Give It to Ya.