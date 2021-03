Preminuo je Aleksandar Joksimović, čuveni modni dizajner bivše Jugoslavije. Joksimović je preminuo noćas u bolnici nakon što je izgubio bitku s koronavirusom, piše Blic. Imao je 87 godina.

Na vrhuncu slave za njega je znao čitavi svijet mode, zbog čega je dobio i nadimak modnog boga.

Tijekom karijere odbijao je raditi za najslavnije modne kuće kako bi radio za svoju zemlju. Povukao se 2002. godine.

Modom se počeo baviti 60-ih godina, kad je zanimanje modnog dizajnera još bilo nepoznanica u Jugoslaviji. Jedna njegova revija dospjela je u New York Times, što mu je otvorilo vrata za bavljenje visokom modom.

Jedna od njegovih haljina, iz kolekcije Simoda predstavljene u Moskvi, svojevremeno je bila najkopiraniji model u bivšoj Jugoslaviji. U Rusiji je njegovu kreaciju primijetio i Dior te mu dao ponudu za posao, no on je to odbio jer je želio razvijati modu u Jugoslaviji.

Po službenoj dužnosti oblačio je i Jovanku Broz, a njegove kreacije nosile su i brojne druge poznate dame, uključujući Terezu Kesoviju, Josipu Lisac i Milenu Dravić.