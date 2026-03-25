CHIP TAYLOR

Preminuo ujak Angeline Jolie, autor velikih glazbenih hitova

Piše Zrinka Medak Radić,
Legendarni američki kantautor i tekstopisac Chip Taylor, čije su pjesme obilježile generacije glazbenika i slušatelja, preminuo je u 87. godini. Iza sebe ostavlja bogatu glazbenu ostavštinu i neizbrisiv trag u glazbi

Chip Taylor, američki tekstopisac najpoznatiji po kultnoj pjesmi “Wild Thing” iz 1966. godine, preminuo je u 87. godini života. Tužnu vijest potvrdio je njegov prijatelj i glazbenik Billy Vera putem društvenih mreža, piše Daily Mail.

Taylor, pravim imenom James Wesley Voight, bio je brat glumca Jon Voight te ujak slavne glumice Angelina Jolie.

Tijekom bogate karijere napisao je niz poznatih pjesama koje su izvodili legendarni izvođači. Među njima su “Angel of the Morning”, “Try (Just A Little Bit Harder)” za Janis Joplin te “I Can’t Let Go”, koju su proslavili The Hollies. Njegove pjesme izvodili su i velikani poput Aretha Franklin, Tina Turner i Frank Sinatra.

Osim kao tekstopisac, Taylor je ostvario i zapaženu solo karijeru, objavivši više od 16 albuma. Godine 2016. primljen je u Songwriters Hall of Fame, čime je odano priznanje njegovu višedesetljetnom doprinosu glazbenoj industriji.

Njegov interes za glazbu započeo je još u djetinjstvu, a tijekom odrastanja u Yonkersu u New Yorku svirao je u školskom bendu. Nakon kratke karijere u profesionalnom golfu, ozljeda zapešća usmjerila ga je prema glazbi, gdje je ostvario trajni uspjeh.

Foto: Starmax/Press Association/PIXSELL

Taylor je tijekom karijere surađivao s izdavačkom kućom Warner Bros. Records, a kasnije je pokrenuo i vlastitu nezavisnu etiketu. Osim glazbe, bio je poznat i po interesu za kockanje, posebno blackjack.

Nakon vijesti o njegovoj smrti, brojni obožavatelji oprostili su se od njega na društvenim mrežama, ističući kako je “Wild Thing” pjesma koja je obilježila čitavu generaciju i osigurala Tayloru besmrtnu glazbenu ostavštinu.

Unatoč obiteljskoj povezanosti s hollywoodskim zvijezdama, Chip Taylor ostat će zapamćen prvenstveno kao autor bezvremenskih hitova čiji će utjecaj živjeti i u budućim generacijama.

