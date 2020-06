Prepirale se i ranije: Tabaković je Hani naglasila kako ona nije poželjna žena za njezina brata

Prije no što se Hana udala za Tarika, njegova je sestra, pisali su 2012. mediji, govorila kako mu buduća žena nije poželjna u obitelji. Djevojke su nekad bile dobre prijateljice...

<p>Voditeljica Z1 televizije <strong>Hana Tabaković Baksa </strong>(40) udala se u subotu za<strong> Borisa Baksu</strong>, a prethodno je rekla kako joj teško pada što na njezinoj svadbi neće biti njezin brat <strong>Tarik Tabaković</strong>. Nije došla niti njegova supruga i influencerica <strong>Hana Hadžiavdagić Tabaković </strong>(35). </p><p>Par je za to vrijeme uživao u Zadru. Hadžiavdagić je objavljivala Instagram storyje, a ako je suditi prema njima, u Zadru su bili čitav vikend. S njima su bili i njihovi prijatelji, a između ostalih, pridružila im se i nekadašnja najseksi Hrvatica i bivša manekenka <strong>Malina Grahek</strong>. Nazdravljali su šampanjcem, brčkali se u bazenu, sunčali se... A o svadbi niti riječi.</p><p>Hadžiavdagić nije komentirala ni iznijela razlog zašto neće prisustvovati na svadbi, a Hana je prethodno rekla kako Tarik neće moći doći jer ima puno obaveza. No, već se prije nekoliko godina šuškalo kako postoji netrpeljivost među šogoricama. Prije no što se Hana udala za Tarika, njegova je sestra, pisali su 2012. mediji, govorila kako mu buduća žena nije poželjna u obitelji. </p><p>Djevojke su nekad bile dobre prijateljice, a zbog čega su se tada posvađale, nije poznato. Hana je, inače, prije no što je prije nekoliko godina kulminiralo između njih, Tabakovićki rekla kako je ona na nju zapravo ljubomorna. Dobacila joj je kako je ona udana i ima karijeru, a kako Hana nije ništa napravila. </p><p>- Sve što kaže ide njoj na dušu - rekla je Tabaković prije nekoliko godina. </p><p>No, ostali detalji oko nedolaska na svadbu nisu poznati. Može se samo nagađati je li se netrpeljivost među šogoricama nastavila i nakon nekoliko godina.</p>