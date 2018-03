Preplavile su ih emocije: Oni su se rasplakali usred koncerta

Selena Gomez

Na na dodjeli nagrade American Music Awards Selena Gomez (25) se emocionalno slomila kada je pjevala pjesmu 'Love Will Remember'. Naletu emocija vrlo vjerojatno je kumovao tadašnji prekid s Justinom Bieberom (24).

Inače, glazbenica od prije nekoliko mjeseci opet uživa u ljubavi s Bieberom, ali njihova obnovljena veza nije se svidjela svima. Najviše uzrujana bila je Selenina majka kojoj je zbog svega pozlilo.

Justin Bieber

Iako svi pamte njegove suze na dodijeli VMA 2015., to nije bila Bieberova prva javna 'eksplozija' osjećaja. Naime, na početku svoje karijere briznuo je u plač dok je pjevao pjesmu 'Down to Earth'.

Miley Cyrus

Pjevačica je velika ljubiteljica životinja i ima mnogo kućnih ljubimaca. Tako je na jednom koncertu otpjevala pjesmu u čast svoje uginule ribice Pablow, a suze su samo potekle...

Inače, pjevačica je nedavno na društvenoj mreži objavila fotografiju sa prijateljem, snowboarderom i glazbenikom Shaunom Whiteom (31) i pohvalila se kako je osvojio zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji.

Dok su neki fanovi čestitali sportašu ispod objave, drugi su napali Cyrus zbog fotografije. Naime, snowboardera je za seksualno zlostavljanje optužila njegova bivša kolegica iz benda Bad Things, bubnjarka Lena Zawaideh.

Rihanna

Iako pjevačica s Barbadosa njeguje imidž 'zločeste djevojke', ipak nije mogla izbjeći suze na pozornosti. Naime, dok je pjevala pjesmu 'Diamonds', počela je plakati, ali publika joj je cijelo vrijeme davala podršku što ju je dodatno ganulo.

Rihanna je nedavno u New Yorku proslavila 30. rođendan. Među gostima bila je i nekad velika zvijezda Toni Braxton (50). Ona je Rihanni ispunila veliku želju popevši se zajedno s njom na pozornicu.

Zayn Malik

Premda Zayn (25) djeluje kao frajer bez emocija, to ipak nije tako. Nakon što je odlučio napustiti grupu One Direction, imao je zadnji nastup s dečkima. Tijekom nastupa je zaplakao i pokazao da mu nije svejedno.

Taylor Swift

Gotovo sve njezine pjesme bazirane su na iskustvima koje je proživjela. Tijekom izvođenja pjesme 'All Too Well' Swift se u naletu emocija rasplakala.