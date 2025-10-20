Dječak koji je osvojio je članove žirija i publiku svojom 'starom' dušom, danas je odrastao te nastavlja nizati svoje glazbene uspjehe. Nedavno je komponirao i mjuzikl
Prepoznajete li ga? Osvojio je žiri njemačkog The Voice Kidsa svojom rock 'n' roll izvedbom
Tada četrnaestogodišnji Tilman Vellguth osvojio je srca publike i žirija u emisiji 'The Voice Kids' Germany svojim staromodnim šarmom i eksplozivnom energijom.
U blind audiciji izveo je klasik Jerryja Leeja Lewisa 'Great Balls of Fire', svirajući klavir i pjevajući kao pravi rock 'n' roll veteran.
Od prvih taktova bilo je jasno da gledamo nešto posebno. Publika je bila na nogama, a sva tri člana žirija okrenuli su stolce već na početku pjesme. Tilman je, unatoč mladosti, pokazao da potpuno vlada klavirom i scenom - u jednom trenutku čak je svirao nogama, što je izazvalo salve oduševljenja.
Njegov nastup ubrzo je postao viralni hit, s više od 80,9 milijuna pregleda na YouTubeu, čime je zapravo zauzeo mjesto među najgledanijima u povijesti The Voice Kidsa.
Nakon što je dobio sva tri glasa 'za', Tilman se plasirao među 45 najboljih natjecatelja treće sezone, gdje ga je trenirala poznata pjevačica Lena Meyer-Landrut. U narednom krugu izveo je 'Uptown Funk' Brune Marsa, no taj izbor nije pokazao sav njegov potencijal – klavir, koji je bio ključ njegova prvog nastupa.
Iako je tada ispao iz natjecanja, Tilman nije odustao od glazbe. Danas redovno objavljuje obrade na svom YouTube kanalu, gdje njeguje prepoznatljiv retro stil i svoj prepoznatljivi rock 'n' roll duh.
Nadalje, aktivan je i na svom Instagram profilu gdje više od 21 tisuću pratitelja upoznaje sa svojim novim glazbenim uspjesima. Tako je prošloga ljeta premijerno prikazan i mjuzikl 'A Minor Breakdown', kojeg je mladi Tilman napisao i komponirao te utjelovio jednu od uloga.
