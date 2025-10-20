Prepoznajete li ga? Osvojio je žiri njemačkog The Voice Kidsa svojom rock 'n' roll izvedbom

Tada četrnaestogodišnji Tilman Vellguth osvojio je srca publike i žirija u emisiji 'The Voice Kids' Germany svojim staromodnim šarmom i eksplozivnom energijom.

U blind audiciji izveo je klasik Jerryja Leeja Lewisa 'Great Balls of Fire', svirajući klavir i pjevajući kao pravi rock 'n' roll veteran.

Foto: Instagram

Od prvih taktova bilo je jasno da gledamo nešto posebno. Publika je bila na nogama, a sva tri člana žirija okrenuli su stolce već na početku pjesme. Tilman je, unatoč mladosti, pokazao da potpuno vlada klavirom i scenom - u jednom trenutku čak je svirao nogama, što je izazvalo salve oduševljenja.

Foto: Instagram

Njegov nastup ubrzo je postao viralni hit, s više od 80,9 milijuna pregleda na YouTubeu, čime je zapravo zauzeo mjesto među najgledanijima u povijesti The Voice Kidsa.

Foto: Instagram

Nakon što je dobio sva tri glasa 'za', Tilman se plasirao među 45 najboljih natjecatelja treće sezone, gdje ga je trenirala poznata pjevačica Lena Meyer-Landrut. U narednom krugu izveo je 'Uptown Funk' Brune Marsa, no taj izbor nije pokazao sav njegov potencijal – klavir, koji je bio ključ njegova prvog nastupa.

Foto: Instagram

Iako je tada ispao iz natjecanja, Tilman nije odustao od glazbe. Danas redovno objavljuje obrade na svom YouTube kanalu, gdje njeguje prepoznatljiv retro stil i svoj prepoznatljivi rock 'n' roll duh.

Nadalje, aktivan je i na svom Instagram profilu gdje više od 21 tisuću pratitelja upoznaje sa svojim novim glazbenim uspjesima. Tako je prošloga ljeta premijerno prikazan i mjuzikl 'A Minor Breakdown', kojeg je mladi Tilman napisao i komponirao te utjelovio jednu od uloga.