MANNY IZ 'MODERNE OBITELJI'

Sjećate se njega? Zabavni klinac iz popularne serije je odrastao

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Rico je imao 10 godina kada se emitirala prva sezona humoristične serije koja ga je proslavila. Iako nije planirao postati glumac, danas mu taj posao donosi milijune

Glumca Rica Rodrigueza (27) publika pamti po ulozi Mannyja Delgada u popularnoj seriji 'Moderna obitelj'. Kada se emitirala prva epizoda, Rico je imao 10 godina. Bio je bucmasti dječačić, a sada ima dužu kovrčavu kosu te je odrastao.

