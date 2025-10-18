Rico je imao 10 godina kada se emitirala prva sezona humoristične serije koja ga je proslavila. Iako nije planirao postati glumac, danas mu taj posao donosi milijune
MANNY IZ 'MODERNE OBITELJI'
Sjećate se njega? Zabavni klinac iz popularne serije je odrastao
Čitanje članka: < 1 min
Glumca Rica Rodrigueza (27) publika pamti po ulozi Mannyja Delgada u popularnoj seriji 'Moderna obitelj'. Kada se emitirala prva epizoda, Rico je imao 10 godina. Bio je bucmasti dječačić, a sada ima dužu kovrčavu kosu te je odrastao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku