Prepoznajete li zavodnika koji u novom Batmanu igra Pingvina?

Potpuno se uspio transformirati u zlikovca koji je ranije utjelovio i Danny DeVito. U traileru se može, među ostalim, vidjeti prizor u kojem Pingvin stoji na kiši sa zlobnim izrazom lica

<p>Fanovi su konačno dočekali trailer za film 'The Batman' koji dolazi u kina iduće godine, a u kojem je glavnog superjunaka utjelovio Britanac <strong>Robert Pattinson</strong> (34).</p><p>Ulogu glavnog negativca u filmu je ovoga puta dobio legendarni <strong>Colin Farrell </strong>(44), kojeg su tek rijetki uspjeli prepoznati u videu.</p><p>Glumac se potpuno uspio transformirati u zlikovca <strong>Pingvina</strong> koji je ranije utjelovio i <strong>Danny DeVito</strong> (75). U traileru se može, među ostalim, vidjeti prizor u kojem Pingvin stoji na kiši sa zlobnim izrazom lica.</p><p>DeVito je ranije rekao kako je uzbuđen vidjeti Farrella u ovoj ulozi.</p><p>- On će to savršeno odraditi jer je sjajan glumac - kazao je.</p><p>Farrell je pak priznao kako je počašćen time što je dijelom ovog projekta koji milijuni fanova nestrpljivo iščekuju.</p><p>- Biti dijelom ovog Gotham Cityja, svijeta Pingvina, Jokera, Batmana, Brucea Waynea, Harveyja Denta neopisivo je iskustvo. Jako se veselim svemu. Iako nemam puno scena, i ovo malo u kojima se pojavljujem izuzetno me usrećilo i bilo mi je čast raditi ih. Pingvin je fantastičan lik - poručio je.</p><p>Inače, ovaj 'Batman' će biti najmračniji do sada, što se u najavi vidi kroz glazbu i kadrove. Trenutačno je to najiščekivaniji film godine.</p>