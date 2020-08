Stiže najmračniji Batman ikada: Zvijezda 'Sumraka' je novim trailerom svima začepila usta

Do sada smo u ulogama Batmana gledali legendarnog Michaela Keatona, Bena Afflecka, po mnogima najboljeg Batmana do sada Christiana Balea, a sada mračnu ulogu preuzima Robert Pattinson

<p>Iako su fanovi <strong>Batmana</strong> žestoko popljuvali glumca <strong>Roberta Pattinsona</strong> (34), zvijezdu 'Sumrak sage', kada su čuli da će utjeloviti stripovskog junaka, novi trailer im je 'začepio' usta. Službeni trailer je, kako pišu, mističan i fantastičan. Ovaj Batman će biti najmračniji do sada, što se u najavi vidi kroz glazbu i kadrove. Trenutno je to najiščekivaniji film godine...</p><p><strong>POGLEDAJTE TRAILER:</strong></p><p>Redatelj filma <strong>Matt Reeves</strong> (54) u traileru, kroz par upečatljivih scena dao je naslutiti kako se Pattinson snašao u ulozi Mračnog viteza, ali i što obožavatelje očekuje u novom filmskom nastavku. Batman izgleda moćno, a Batmobile su redizajnirali pa, barem izvana, više ne izgleda futuristički. </p><p>Produkcija filma bila je zatvorena zbog pandemije korona virusa, ali snimka koju je redatelj Reeves objavio za DC-jevu FanDome virtualnu konvenciju vrlo je dobar uvid u ono što obožavatelji maskiranog superjunaka mogu očekivati.</p><p>Do sada smo u ulogama Batmana gledali legendarnog <strong>Michaela Keatona</strong>, <strong>Bena Afflecka</strong>, po mnogima najboljeg Batmana do sada <strong>Christiana Balea</strong>, a sada mračnu ulogu preuzima <strong>Robert Pattinson</strong> kojeg ovih dana možemo vidjeti u jednoj od naslovnih uloga u novom Nolanovom filmu 'Tenet'. Trailer otkriva još nekoliko novih likova, uključujući <strong>Jeffreyja Wrighta</strong> kao Jamesa Gordona i <strong>Zoe Kravitz </strong>u ulozi Catwoman. Može se čuti i <strong>Andyja Serkisa </strong>kao Alfreda.</p><p>Reeves je također otkrio i kako mnogi od likova tek postaju ono po čemu su prepoznatljivi, pa tako Selina Kyle, primjerice, nije još uvijek Catwoman. I Riddler, a i Pingvin tek su na početku svoje kriminalne karijere.</p><p>The Batman u distribuciji Blitza, u kina dolazi u listopadu 2021. godine, u 3D, 2D i IMAX formatima.</p>