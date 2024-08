Prepoznajete li je? Evo kako je poznata domaća influencerica izgledala na prvi dan škole...

Prvi dan škole je za djecu jako uzbudljiv dan! Prvašići se, kao i njihovi roditelji, spremaju za novo poglavlje u životu, a prije toga slijedi velika nabavka svih školskih potrepština, od knjiga, bilježnica, olovki, torbi... U toj je fazi trenutno i Ella Dvornik, čija starija kći uskoro kreće u prvi razred osnovne škole, a njezina školska torba jako joj se sviđa, barem kako tvrdi njezina mama.

I sama Ella prisjetila se tim povodom svog prvog dana škole. U školu su je odveli mama Danijela i tata Dino, koji bi nedavno proslavio 60. rođendan. Svi su bili nasmiješeni, a roditelji su svoju kćer jedinicu držali svaki za jednu ruku.

Foto: Instagram

- Torba je bila veća od mene - napisala je Ella uz fotografiju. Nju je komentirala i Danijela koja je napisala: 'Ljubičasta kosa... Bit će da sam se probudila na lijevu nogu', poručila je.

Majka i kći su ovog ljeta zajedno odmarale na Braču, a obje su se prije nekoliko dana prisjetile i Dine Dvornika.

- Kad me pitaju koja mi je najdraža uspomena... Nemam pojma! Toliko ih je! Nisam uvijek raspoložena za prepričavanje ili sjećanje - pisala je Danijela na Instagramu.

- To ne znači da je zaboravljen, itekako je prisutan. Ako slučajno i zaboravim na kratko, uvijek se javi iz zvučnika. Pobrinuo se on za to. A jednom davno u nekoj od naših svađa mi je rekao: 'Dani, ti se mene nikad nećeš riješit!' I ka po običaju, nisam to shvatila ozbiljno. Sad shvaćam što je pisac htio reći. 60 godina bi danas napunio i sigurna sam da bi plesali. Sretan rođendan - napisala je i podijelila nekoliko zajedničkih fotografija.