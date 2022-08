Prepoznajete li je? Ova beba je sada milijarderka, a tek joj je 25

Kylie Jenner (25) početkom veljače postala je mama po drugi put. Jučer je na svom Instagram profilu objavila je fotografije povodom svog 25 rođendana sa proslava njenog prvog rođendana 1998. godine.

Njezina transformacija iz djevojčice u tinejdžericu, a sada i majku bila je vidljiva cijelom svijetu, što znači da je teško ne primijetiti drastične promjene u njezinu izgledu u posljednjih 14 godina otkako je 'Keeping Up With The Kardashians' prvi put emitiran 2007. godine.

Jenner se na Instagramu proslavila metodom povećavanja usana. Kako ih je filerima počela puniti već mnogo prije, dugo je skrivala da to radi te djevojke učila na koji način šminkom povećati i ocrtati usne.

- Ocrtavala bih olovkom za usne veće područje oko usana kako bih stvorila iluziju većih usana, ali onda sam napokon prihvatila da olovka neće riješiti moj problem i otišla staviti filere - rekla je jednom prilikom.

Kylie je velika ljubiteljica luksuza te je nedavno bila na 17-minutnom letu svojim privatnim zrakoplovom za putovanje od 41 kilometar koje bi trajalo 39 minuta automobilom. Čak se vozila 30 minuta u suprotnom smjeru do zračne luke Van Nuys samo da bi se ukrcala na svoj zrakoplov. Svojim mlažnjakom letjela je čak dva puta, prvo 13. srpnja, a zatim ponovno 15. srpnja.

Kylie Jenner prema Forbesu 2019. osvojila je titulu najmlađe milijarderke, ali je izbačena s liste zbog optužbi njezine obitelji da povećavaju vrijednost njezinog kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics i Kylie Skin. Tada je naglasila kako ne traži nikakvu titulu i da je riječ o lažnim informacijama.

