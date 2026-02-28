Pjevačica Renata Dojčinović, mnogima poznata kao natjecateljica četvrte sezone RTL-ova showa 'Brak na prvu', aktivna je u glazbenim vodama, a sada je pratitelje iznenadila novom objavom
Prepoznajete li je? Pjevačica Renata bila je u 'Braku na prvu', a evo kako sada izgleda
Hrvatska pjevačica Renata Dojčinović široj javnosti postala je poznata sudjelovanjem u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Brak na prvu, gdje je privukla pažnju gledatelja.
Mnogi je pamte iz toga razdoblja, a sada je na Instagramu podijelila nove fotografije.
Renata je rođena i odrasla u Zagrebu, a po struci je novinarka. Ipak, još od djetinjstva bilo je jasno da će glazba igrati ključnu ulogu u njezinu životu. Pjevala je u školskom zboru, u srednjoj školi bila je članica rock benda, a kasnije se profesionalno posvetila pjevanju na raznim događanjima. Danas nastupa s vlastitim bendom, izvodeći širok repertoar – od stranog rocka do domaće i regionalne zabavne glazbe – prilagođavajući se publici i prigodi.
Prije sudjelovanja u “Braku na prvu” okušala se i u regionalnim glazbenim natjecanjima, među kojima su i “Zvezde Granda”.
Ulazak u “Brak na prvu” donio joj je novu razinu prepoznatljivosti. U showu je bila “vjenčana” s fitness trenerom Josipom Krolom, no njihov odnos ostao je na razini prijateljstva. Iako među njima nije bilo romantične kemije, Renata je u emisiji ostavila dojam otvorene, direktne i emotivno zrele osobe, koja točno zna što želi od partnera i života.
