Prerani završetak veličanstvene karijere glumca Brucea Willisa

Samo nekoliko dana prije no što se Bruce Willis (67) trebao pojaviti na setu jednog od njegovih posljednjih akcijskih filmova, redatelj projekta poslao je hitan zahtjev scenaristima: “Umanjite njegovu ulogu”. Mike Burns, redatelj filma “Out of Death”, u poruci je napisao da skrate Bruceove dijaloge i da izbace sve monologe. Bilo je to još u lipnju 2020. godine.

Iako Burns tada nije htio objasniti zašto to traži, razlog se saznao tek nedavno. Obitelj Brucea Willisa objavila je da 67-godišnji glumac boluje od afazije, koja napada moždani centar zadužen za govor, te posljedično smanjuje mogućnost razumijevanja ili izražavanja riječi, čitanje i pisanje.

Zbog toga Bruce napušta karijeru koja mu je toliko značila, napisala je glumčeva kćer Rumer Willis u objavi na društvenim mrežama, a uz nju su potpisane još četiri glumčeve kćeri, Willisova supruga Emma i njegova bivša supruga, glumica Demi Moore (59).

Svi oni koji su posljednjih godina radili s Bruceom primjećivali su da njegovi problemi s čitanjem i izgovaranjem teksta postaju sve izraženiji. Već neko vrijeme pisalo se da glumac zaboravlja tekst i da se ponekad gubi, ali tad se još nije znalo da je riječ o afaziji. No, mnoge je čudilo da posljednjih godina igra u niskobudžetnim filmovima koji nisu postizali značajniji uspjeh ni kod publike ni kod kritike. Filmaši su pak s mukom gledali nekoć slavnog i obožavanog glumca, kako jedva pamti najjednostavnije rečenice.

Willisovi agenti uvjetovali bi producentima i posebne uvjete. U ugovorima tražili da Willis nikad ne bude na setu dulje od dva dana i da se sve scene u kojima se pojavljuje, moraju snimiti u roku od osam radnih sati. Prema mnogim svjedocima, ponekad bi morao napustiti set već nakon četiri sata snimanja. Uz to, imao je asistenta koji bi mu izgovarao replike kroz ‘bubicu’ – malu, oku nevidljivu slušalicu koju je Willis imao u uhu. Sve akcijske scene umjesto njega bi odigrao dvojnik jer je Willis na jednom setu umalo izazvao tragediju.

- Prije dvije godine, na snimanju filma “Hard Kill” u Cincinnatiju, Willis je u ruke dobio pištolj napunjen s ćorcima iz kojeg je neočekivano ispalio metak ne čekajući da mu oružar da znak. Nitko srećom nije ozlijeđen, ispričali su svjedoci, a producenti su tad demantirali incident. Ipak, mnogi su se pitali što nije u redu s glumcem koji je za dvodnevna snimanja dobivao i 2.000.000 dolara honorara.

Redatelj Burns bio je tek jedan od nekolicine koji su znali za Willisove probleme, ali nije bio svjestan ozbiljnosti sve do lipnja 2020. kad je s njim snimao “Out of Death”, jedan od ukupno 22 niskobudžetna filma koji je Willis snimio u posljednje četiri godine. Prošle jeseni Burns je trebao još jednom surađivati s glumcem u filmu “Wrong Place”.

- Htio sam provjeriti s njegovim timom kakvo mu je stanje. Uvjeravali su me da je puno bolje nego godinu prije i povjerovao sam im na riječ. Ali na setu je situacija bila puno gora. Zato sam rekao da više neću s njim surađivati. Laknulo mi je kad je sam pročitao da se povlači, jer sve drugo bilo bi veliko poniženje za tako velikog glumca, bio je iskren Burns.

Grupa koja stoji iza dodjele nagrada Razzie, za najgore filmsko ostvarenje, ne znajući za Willisovu bolest u veljači ove godine stvorila je posebnu kategoriju u kojoj su bili Willisovi filmovi. Tako je jedan obožavani i slavni holivudski glumac, nekoć simbol muževnosti i ljepote, doživio tužan kraj karijere.

Rođen je kao Walter Bruce Willis 19. ožujka 1955. u Idar-Obersteinu u Zapadnoj Njemačkoj, gdje je njegov otac u to vrijeme bio stacioniran u američkoj bazi kao vojnik. Willis je najstariji od četvero djece Davida i Marlene Willis a obitelj se 1957., nakon očevog završenog vojnog roka, preselila u New Jersey. Bruce je odmalena znao što znači odrastati u radničkoj obitelji jer mu je otac radio kao zavarivač, a kasnije se zaposlio u tvornici i uzdržavao mnogočlanu obitelj.

Vršnjaci su obožavali Brucea jer je uvijek bio spreman za nestašluke, ali nije bio loš u školi. Vrlo rano se zainteresirao za glumu i kazalište, a problemi s mucanjem su nestali čim je dobio ulogu u predstavi.

- Kad sam shvatio da u predstavi bez problema izgovaram rečenice koje sam naučio unaprijed, bilo je to za mene nevjerojatno otkriće. Mislio sam da će me mucanje pratiti do kraja života - rekao je Willis, koji je kao tinejdžer napustio školu i otišao u New York da bi postao glumac.

Da bi mogao plaćati troškove života zaposlio se u kemijskoj industriji, a neko je vrijeme radio i kao zaštitar i konobar u New Yorku. Vratio se učenju kao student drame na Sveučilištu Montclair State u New Jerseyju, ali početak je bio težak. Debitirao je na off-Broadwayu 1977. u predstavi “Nebo i zemlja” a onda je 1979. dobio malu ulogu u filmu Franka Sinatre “Prvi smrtni grijeh”. Uslijedile su manje uloge u filmu “Presuda” iz 1982. s Paul Newmanom. Pojavio se u to vrijeme i u tv-seriji “Miami Vice”. Nakon još jednog nastupa u Broadwayskom kazalištu uputio se 1985. u Hollywood na audiciju za film “Očajnički tražeći Susane” s Madonnom i Rosannom Arquette, ali nije prošao, no nije se ni obeshrabrio. Ostao je dan dulje i javio se na audiciju za novu detektivsku tv-seriju “Moonlighting”. Toliko je šarmirao producente da su mu odmah dali glavnu ulogu u konkurenciji s još 3000 glumaca. Serija se prikazivala četiri sezone i bila je vrlo gledana u Americi.

Vratio se filmu 1987. s Kim Basinger u filmu “Sastanak s nepoznatom”, a iste godine zaveo je i osam godina mlađu glumicu Demi Moore. U to vrijeme ona je bila zaručena za Emilia Esteveza, no zaruke su prekinuli da bi se iste godine udala za Willisa.

Iduće godine on je dobio ulogu Johna McClanea u “Umri muški”, nakon što su i Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger odbili uloge jer su smatrali da je film osuđen na propast.

Zahvaljujući tom filmu Bruce je postao apsolutna zvijezda. Redatelj John McTiernan rekao je kasnije zašto je bio sretan s Willisom.

- Unio je u lik dozu topline i humora i bio sam spreman sve učiniti da baš on dobije tu ulogu rekao je McTiernan. I doista, Willis je za taj film inkasirao tada astronomskih 5.000.000 dolara. Iznos je šokirao mnoge, naročito jer je Willis tad još bio relativno nepoznati glumac. No, film je postigao svjetski uspjeh jer je snimljen s budžetom od oko 35.000.000 dolara, a samo od kino ulaznica uprihodio je oko 140.000.000 dolara.

U idućim godinama snimit će još četiri nastavka, ali i na desetke drugih filmova koji su naročito zbog njega ukupno na kino blagajnama uprihodili oko tri milijarde dolara. Iako je postao zaštitno lice akcijskih filmova i trilera, Willis je pokazao i druge glumačke kvalitete zaigravši u “Pulp Fictionu” Quentina Tarantina, ili pak dječjeg psihologa u “Šestom čulu”.

U braku s Moore dobio je tri kćeri - Rumer, Tallulah i Scout, ali brak nije potrajao dugo. Razveli su se 2000., ali bez ikakvog skandala. Brakorazvodna parnica završila je nakon prvog kratkog ročišta, a tri godine kasnije, na pitanje zašto su se razveli, Willis je rekao:

- To i mene zanima. Nismo se nikad svađali, i danas smo ostali prijatelji, zajedno odgajamo naše kćeri i tu smo jedno za drugo. Mislim da će tako ostati zauvijek, rekao je glumac. Njihova najstarija kći Rumer, rođena 1988. rekla je nedavno da su ona i njezine sestre zahvalne roditeljima što nikad nisu osjetili da su se roditelji razveli jer su sve rođendane i sva obiteljska slavlja provodili zajedno. Čak i 2005. kad je Willis bio uzvanik na vjenčanju bivše supruge za Ashtona Kutchera.

Brucea Willisa i privatno su opisivali kao čovjeka koji je ulijevao povjerenje. Iako je nakon braka tvrdio da se više nikad neće oženiti, to se ipak dogodilo također 2009. godine. Oženio se za 24 godine mlađu manekenku i glumicu Emmu Hemming i s njom dobio još dvije kćeri - Mabel Ray i Evelyn Penn koje danas imaju 10 i sedam godina. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji na otočju Turks i Caicos, a onda za prijatelje još jednom ponovili ceremoniju u njegovoj kući u Kaliforniji.

Na pitanje u čemu je magična privlačnost Brucea Willisa, agent Gary Pudney jednom je rekao:

- Žene ga smatraju privlačnim, a dečki maštaju da bi mogli biti poput njega. Zato vam brzo priraste k srcu.

