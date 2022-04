Bruce je 13 godina mlađu ženu osvojio humorom: 'Od prvog dana se podržavamo u svemu'

Vijest da legendarni Bruce Willis (67) nakon 40 godina karijere napušta glumu zbog zdravstvenih problema, rastužila je milijune njegovih obožavatelja diljem svijeta. Liječnici su mu dijagnosticirali afaziju koja utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Teško priča, a nije mogao zapamtiti ni rečenice koje treba izgovoriti na filmskom setu, piše Page Six. Mnogi su zamijetili da je 2021. u akcijskom trileru “American Siege” nosio slušalicu u uhu.

- Svi su znali da je imao probleme. Baš svi, glumci i cijela ekipa. Obitelj je uskočila, morali su se početi brinuti o njemu. Imao je slušalice u ušima, preko njih je slušao što treba iduće reći. Zbog toga je bilo jako teško raditi s njim - rekao je izvor blizak Bruceu za američke medije.

Willis je viđen kako koristi slušalicu još 2015. godine tijekom svog debija na Broadwayu u “Miseryju”. Izvor blizak glumcu je tvrdio i da se ozbiljno mučio 2019. tijekom snimanja filma “Glass” redatelja M. Nighta Shyamalana.

- Dok je snimao ‘Glass’, djelatnici koji su radili s njim su izrezali i montirali te mu zatim davali preslikane retke jer se borio da ih zapamti - rekli su sa seta.

Osim toga, glumac je sluh oštetio i na snimanju filma koji ga je proslavio. U trileru “Umri muški” iz 1988. bio je preblizu vatrenog oružja. Često su mu zamjerali da se na filmskim presicama oglušava na pitanja novinara, a onda je 2018. njegova kći Rumer Willis sve pojasnila.

- Mislim da je dio problema u tome što ponekad ne čuje jer je pucao iz pištolja pored uha dok je snimao ‘Umri muški’ pa ima djelomični gubitak sluha - rekla je Rumer. Sad, u teškim danima za glumca, cijela obitelj je uz njega. I bivša supruga, glumica Demi Moore (59), i sadašnja žena, manekenka Emma Heming (43).

- Glumačka karijera je Bruceu toliko puno značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti fanove jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu - napisala je na društvenim mrežama cijela obitelj.

Demi je s Bruceom u braku provela 13 godina, a imaju kćeri Rumer (33), Scout (30) i Tallulah (28). Upoznali su se 1987. na premijeri filma “Stakeout”, a iste su se godine i ekspresno vjenčali. Iako je Demi na party povodom filma došla s tadašnjim zaručnikom, glumcem Emiliom Estevezom (59), zabavu je napustila s brojem telefona Brucea Willisa. Ubrzo je raskinula s Estevezom, a Willisa je prozvala pravim džentlmenom. Prozvali su ih najzgodnijim parom Hollywooda nakon svadbe.

- Nikad se prije nisam susrela s muškarcem poput Brucea. Bio je galantan i imao lijepe manire. Kad bih mu rekla da moram ići kući, on bi me otpratio do auta. Bio je toliko uzbuđen pri tome, kao dječak koji se veseli kamionu punom sladoleda - rekla je svojedobno Demi Moore. Dodala je kako je osjetila "leptiriće" u trbuhu kad je tražio od nje broj telefona, a njemu su se tresle ruke od treme i uzbuđenja.

Javnosti su tužne vijesti o razvodu objavili 1998. godine, a dvije godine nakon toga, u listopadu, razvod je postao služben. Tijekom godina otkrilo se da su glavni razlozi za otuđenje para bili različiti pogledi na karijere. Demi je jednom prilikom izjavila kako je on želio da se prestane baviti glumom i posveti se djeci, a ona je htjela raditi "što god joj se j...o bude radilo".

S Demi je do danas ostao u prijateljskom odnosu. Sve najvažnije datume, kao što su obiteljski rođendani, provode zajedno. Čak su i karantenu u koroni "odradili" skupa sa svojom djecom. Primjer su toga, kako kažu njihovi fanovi, da i propali brak može rezultirati normalnim odnosom. A oni su, kažu, djecu stavili na prvo mjesto.

Bruce se 2007. preko zajedničkog prijatelja upoznao s američkim modelom Emmom Herning. Ona se bavila modelingom '90-ih, a nosila je revije u New Yorku, Parizu i Milanu za Karla Lagerfelda, Chanel, Valentino, Ralpha Laurena, Giorgia Armanija, Emanuela Ungara, Dior i Victoria's Secret. Vjenčali su se 2009., a na proslavu nije izostavio pozvati Demi i njezinog tadašnjeg, 15 godina mlađeg, partnera, glumca Ashtona Kutchera (44). Isto su tako Bruce i Emma bili pozvani na njihovo vjenčanje 2005. godine te su je tješili 2013. nakon razvoda.

Willis i manekenka u 13-godišnjem braku dobili su kćeri Mabel (9) i Evelyn (7). Nakon deset godina braka 2019. godine sretni je par obnovio zavjete na romantičnoj svečanosti.

- Mislim da smo se od prvog trenutka počeli poštovati i u tome leži tajna našeg skladnog braka. On me nasmijava. Smiješan je i pametan te sam zbog njega uvijek sjajno raspoložena - rekla je Emma pa dodala da veoma poštuje Demi.

Mnoga poznata imena glumačke scene, baš kao i Bruce, povukla su se iz biznisa, što zbog zdravlja što zbog tereta slave.

Posljednji film Genea Hackmana (92) bio je “Rat za gradonačelnika” iz 2004. godine. U prethodnom intervjuu za Reuters rekao je da je napustio Hollywood jer mu je to bilo previše “stresno”. Glasine da se Jack Nicholson (84) povukao iz glume kruže već cijelo desetljeće, ali on to nikad nije potvrdio. Šuškalo se da je odustao zbog poremećaja s pamćenjem. Njegovo posljednje pojavljivanje u filmu bilo je 2010. u “Kako znaš da je ljubav”.

