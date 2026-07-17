Pretukli frontmena KUD Idijota: 'Pun sam modrica i ogrebotina, napali su i moju suprugu...'

Saša Milovanović, frontmen legendarnog pulskog punk sastava KUD Idijoti, i njegova supruga Martina napadnuti su sinoć u središtu Pule, nakon što su skupinu mlađih muškaraca upozorili na neprimjereno ponašanje radi razbacivanja otpada po ulici, piše istra24.

Milovanovića Puljani znaju po štandu s pločama i CD-ovima u Ulici Sergijevaca. Ispričao je kako se sve odigralo oko ponoći s četvrtka na petak, kada je primjetio da skupina mladića razbacuje kartonske kutije i ambalažu ispred trgovina.

- To nije prvi put. Sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta gledao kako prolaznici razbacuju uredno složenu ambalažu ispred trgovina. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu - ispričao je Milovanović.

Foto: Facebook

Dodao je kako je njegova supruga Martina prva upozorila skupinu mladića da prestane s takvim ponašanjem. Nakon toga im se i sam obratio.

- Oko ponoći ispred marketa prošla je grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina ih je izdaleka upozorila da prestanu. Rekla je da je neprihvatljivo doći u tuđu zemlju na odmor i tako se ponašati. Tada sam im prišao i rekao da prestanu ili ću pozvati policiju - ispričao je za istra24.

No, oni se, tvrdi glazbenik, nisu smirili već je došlo do fizičkog napada.

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- Stvarno nisam očekivao takvu njihovu reakciju. Napali su me, nogama, rukama, pun sam modrica i ogrebotina, otečen mi je zglob, majica potrgana... Baš sam ružno izgledao kad je došla policija. Divljaci su otišli i onda su se dvojica vratili i napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupicama. Počeli su nas mlatili, branili smo se kako smo znali i umjeli, ali onda su izašli susjedi i dali se u potjeru za napadačima - rekao je i dodao da nije išao u bolnicu.

Kaže da ne zna tko su napadači, ali da pretpostavlja kako je riječ o engleskim državljanima te da su bili frustrirani porazom reprezentacije.

- Ne mogu vjerovat da se tako nešto događa usred Pule. Pet šest likova za glavu većih od mene koji napadnu jednu ženu. To mi je neshvatljivo. Policija je napravila zapisnik, nadam se da će ih detektirat - zaključio je. Prema riječima Milovanovića, Ulica Sergijevaca pokrivena je videonadzorom, zbog čega vjeruje da bi snimke mogle pomoći u identifikaciji napadača.

Istra24 piše kako su dobili i policijski odgovor.

- Obavještavamo Vas kako je pulska policija zaprimila prijavu da je 17. srpnja oko 1 sati nekoliko muških osoba u Ulici Sergijevaca udaralo u kante za smeće, a pritom su i vikali tako da ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Osobe su ga napale, udarajući ga po tijelu rukama i nogama, nakon čega su pobjegle s mjesta događaja, no ubrzo su se vratile i ponovno počele udarati starijeg muškarca. Kako bi ga pokušala obraniti od napada, među njih je stala 42-godišnjakinja, no počinitelji su udarili i nju. Počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja - zaključila je policija.