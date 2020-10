Prevario dilera za pola milijuna kuna pa pobjegao u reality? 'To su ozbiljni ljudi, čeka me metak'

<p>Hrvat <strong>Fran Pujas</strong> (22) jedan je od glavnih favorita za pobjedu u kontroverznom showu ''Zadruga''. Još na početku realityja, tetovirani mladić priznao je kako je konzumirao različite narkotike, fizički zlostavljao bivšu djevojku, a policiji je dobro poznato lice jer je jedan period života proveo iza rešetaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>I dok neki gledatelji žustro osuđuju njegove postupke, drugi traže opravdanje komentirajući kako utjecaj okoline i nedostatak ljubavi može rezultirati problematičnim ponašanjem adolescenata. No izgleda kako Fran ima još ''putra na glavi''. U emisiji uživo, Zagrepčanin je pred brojnom publikom priznao kako je prevario dilera za vrtoglavih 550 tisuća kuna. </p><p>- Imao sam 18 godina kada sam prevario jednog dilera iz Zagreba. Bio sam dijete i materijalist. Prvo sam otišao kupiti BMW 7 i tri motora. Dnevno sam trošio između 200 i 300 eura, častio prijatelje, jeo po restoranima..U noćnim klubovima sam ostavljao 1500 eura i kroz dvije godine potrošio sam novce - započeo je Fran i nastavio: </p><p>- Prijateljima i bivšoj sam kupovao odjeću, a svi su mi okrenuli leđa kada sam potrošio zadnju kunu. Na kraju sam ostao dužan tadašnjoj djevojci 800 kuna pa mi je uzela odjeću iz ormara i ostao sam na pet pari čarapi. Tada sam shvatio da sam ostao bez svega i bio sam emotivno slomljen - pričao je Fran detalje iz svog života. </p><p>Voditelja je zanimalo kako je uspio prevariti dilera za toliko veliku svotu novca, ali Pujas nije htio iznositi detalje. Brojne gledatelje šokirao je izjavom kako je svjestan da ga ne čeka lijepa sudbina kada izađe iz realityja. </p><p>- Stojim iza svojih problema. Vratit ću se u Zagreb i suočiti se s problemom. Znam da me metak čeka. To su ozbiljni ljudi i ne želim bježati. Svjesno sam to napravio, a kad tad će sve doći na naplatu - rekao je Fran. </p>