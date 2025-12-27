Prezime im je otvorilo vrata, ali talent ih je obogatio: Ovi mladi imaju milijune na računima...

Poznato prezime često otvara vrata, ali ovi mladi ljudi otišli su korak dalje - pretvorili su slavu svojih roditelja u ozbiljan novac. Neki vode vlastite brendove, drugi pune modne piste i pozornice, a treći tek dolaze. Ovo su najbogatije 'nepo bebe' današnjice.

Brooklyn Beckham

Dok je javnost nagađala čime će se baviti, Brooklyn je završio u kuhinji. Pokrenuo je umak Cloud 23, izbacio piće Wesake i redovito radi kampanje za luksuzne brendove poput Tiffanyja i Pepe Jeansa. Račun? Procjenjuje se na oko 12 milijuna eura.

Georgia May Jagger

Kći rock legende i supermodela ne živi samo od poziranja. Suvlasnica je Bleach Londona, brenda za kosu koji je prošle godine donio milijunske iznose. Modne piste dijelila je s najvećima, a titulu modela godine ponijela je još 2009.

Lila Moss

Kate Moss možda je bila skeptična, ali Lila je bila uporna. U modni svijet ušla je kao tinejdžerica, a 2024. s majkom se pojavila na povratničkoj reviji Victoria’s Secreta. Ima vlastitu tvrtku i imovinu veću od milijun eura.

Romeo Beckham

Nogomet ili moda? Romeo je izabrao reflektore modnih pista. Danas je pod ugovorom s pariškom agencijom i sve češće se pojavljuje u kampanjama. Iako tek gradi ime, već vrijedi više od 1,15 milijuna eura.

Cruz Beckham

Glazba je njegov teren. Cruz nastupa s bendom Cruz Beckham And The Breakers, piše pjesme uz pomoć frontmena The Kooksa i polako gradi karijeru. Ipak, financijska podrška obitelji i dalje je ključna.

Holly Ramsay

Kći Gordona Ramsayja ne želi biti samo 'chefova kći'. Ima podcast 21 & Over, pokrenula je PR tvrtku i radi kao influencerica. Zarada još nije javna, ali ambicije su jasne.

Tilly Ramsay

Za razliku od Holly, Tilly je kuhinju prigrlila objema rukama. Osvojila je publiku u Strictly Come Dancing, vodi kulinarske projekte, napisala je kuharicu i sudjelovala u 'MasterChef Junioru'. Procjena zarade je oko 1,15 milijuna eura.

Iris Law

Kći Judea Lawa i Sadie Frost odrasla je uz modu - i to se vidi. Radila je za Burberry, Versace i Stellu McCartney. Točna cifra nije poznata, ali njezina vrijednost procjenjuje se na najmanje 1,15 milijuna eura.

Anais Gallagher

Noelova kći zna kako iskoristiti društvene mreže. Na TikToku ima veliku publiku, a paralelno radi kao model, fotografkinja i TV lice. Ove godine mogla bi uprihoditi stotine tisuća eura.

Gene Gallagher

Liamov sin odlučio je slijediti očev glazbeni put. Frontmen je benda Villanelle, koji je već nastupao kao predgrupa na turnejama. Za sada fokusira se isključivo na glazbu.

Rafferty Law

Stariji sin Judea Lawa prošao je kroz modeling i glazbu, a danas se sve više okreće glumi. Nastupio je u filmu 'Twist', dok su mu prijašnji poslovni projekti ugašeni.

Mia Threapleton

Kći Kate Winslet pažljivo bira uloge. Nakon suradnje s Wesom Andersonom, sve je više onih koji vjeruju da će se izvući iz majčine sjene i izgraditi ozbiljnu karijeru.

Joe Anders

Sin Kate Winslet i Sama Mendesa već je okusio Hollywood. Glumio je u '1917', a potpisuje i scenarij za film 'Goodbye June'. Mnogi ga vide kao buduće veliko ime industrije.

