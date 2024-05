Pričali smo sa zvijezdom iz hit filma Interstellar: Snimali smo u vodi satima, Nolan je genijalac!

U zagrebačkom Triko Cirkus Teatru održana je master class radionica za klaunove i sve koji to žele biti, a vodio ju je William Mills Irwin, odnosno Bill Irwin (74).

Zagreb: Glumac Bill Irwin | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dobitnik je dvije nagrade Tony za ulogu u “Tko se boji Virginije Woolf?” i “Old Hats”, nominiran je za istu nagradu za najbolju koreografiju u “Largely New York”, imao je hit predstavu na Broadwayu s kolegom klaunom Davidom Shinerom koji ovo ljeto režira predstavu u Teatru Exit, glumi u “Sesame Streetu” i seriji “Zakon i red: Odjel za žrtve”. Glumio je sa Sally Field, Anne Hathaway i Matthewom McConaugheyem, stepao s Lizom Minelli, radio s Christopherom Nolanom. Velika zvijezda i za rodni SAD, kamoli za jednu malu europsku zemlju koja se u njegovoj domovini još naziva “Former Yugoslavia”. U dvorani Triko Cirkus Teatra, koja se nalazi u dvorišnom objektu u Vlaškoj ulici, dočekao nas je u radnom odijelu: košulji, crnim širokim hlačama i klaunskim cipelama. Na glavi je obavezan šešir koji nosi postrance, a na licu široki osmijeh. Bez obzira na sve te suradnje i nagrade, ovaj sin učiteljice i inženjera astronautike, ostao je srdačan i normalan. I ostao vjeran klauniranju.

- Mislim da je povijest slična u SAD-u kao i u ovom dijelu svijeta. Generacija mog djeda se morala boriti da ostane živa, generacija mog oca je morala preživjeti Veliku depresiju, tako da mi možemo biti umjetnici. Kao dijete sam bio jako dobar u pričanju priča, jako me zainteresiralo pričanje priča tijelom. Sretan sam što sam odrastao uz staru američku televiziju, to su bile neke genijalne stvari. To su ljudi koji su naučili zanat na pozornici i onda stali pred kameru. Sad je pozornost puno kraća i na setu ‘Ulice sezam’ moramo stalno raditi pauze. Prije su samo upalili kameru i pustili te. Nevjerojatno mi je da danas mladi glumci dolaze s TikToka. Danas, kad se prijavljuješ za audiciju, moraš napisati koliko imaš pratitelja na društvenim mrežama - objašnjava Irwin.

Njegovi brojni talenti doveli su ga i do ulogre robota TARS u mega hitu Interstellar.

- Nolan je genijalan redatelj. Nije htio CGI robota. Ja sam zapravo lutkar koji pomiče robota i daje mu glas. Često smo to radili s glumcima. Ta uloga mi je odlična, ali je bilo izazovno. Nekad smo bili u hladnoj vodi do struka. Bio sam deset godina mlađi nego sad, ali nisam bio u cvijetu mladosti. Drago mi je da sam dobio taj posao i da sam ga dobio tad. Nolan postavlja izazove pred glumce i to je važno, ali to se mora raditi na pravi način. Jedno je izazov, drugo je uništavanje glumca. Ima redatelja koji viču i lome glumce da bi ih ponovno izgradili. To nije način. Najbolji redatelji kroz izazove grade glumce da bi ih još više izgradili. Neki ljudi će reći da je to strah od konflikta, ali nije. Svi smo uvijek spremni na konflikte, ali to nije dobra metoda. Što ako se glumac slomi i ne možeš ga više izgraditi? To nije dobra metoda i to ne rade dobri redatelji - govori.

Zagreb: Glumac Bill Irwin | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dao je glas i Andyju Warholu u “Dnevnicima Andyja Warhola”. Za to je umalo dobio nagradu, ali nije jer je njegov glas obrađen uz AI.

- Redatelj mi je pustio zvučni zapis koji je zvučao baš kao Warhol. Ali brzo sam shvatio što mi govori, čuo se neprirodni ritam govora. AI ne može generirati emociju jer ne može osjećati. Ja sam zato čitao dnevničke zapise kako bih dao tu emociju, a AI je generirao boju glasa. To je baš bio pogled u budućnost. Ne znam kako se osjećam oko toga. Granice se sve više brišu. Zato i jesmo bili u štrajku. Satima sam hodao s kolegama držeći transparent. Razmišljao sam kako bih u tom trenutku htio raditi nešto drugo dok sam osjećao kako me počinju boljeti kosti, ali morao sam biti tamo, to je bilo ispravno. AI je veliki problem za umjetnost, pogotovo pisce. Kad sam bio klinac, pročitao sam ‘1984’ prije 1984. godine. Junakinja Julia, njen posao je bio objavljivati knjige za proletarijat. Radila je na kaleidoskopu, uzimala elemente radnje i miješala ih. Ne znam što misliti o tome. AI će biti veliki dio života novih generacija. Pitanje je kako strojevi mogu biti kreativni, ali neki dizajneri misle da mogu. Tijekom pregovora, u vrijeme štrajka, uvjeravali su nas da mogu kontrolirati AI. Ne vjerujem u to. Ali se nadam da smo uspjeli ispregovarati dobro rješenje - govori Irwin.

