Faca se navodno trebao ponovno spojiti s Carrie u posljednjoj epizodi 'And just like that..'. Ona se trebala emitirati 3. veljače, no nakon brojnih optužbi za seksualno zlostavljanje, njegove su scene iz serije uklonjene

U javnost su istupile četiri žene koje optužuju, glumca Chris Notha (55), najpoznatijeg po ulozi Face u seriji 'Seks i grad' , za seksualno uznemiravanje. Njegove kolegice iz serije su u šoku zbog optužbi i na strani žrtava, ali njegovi bliski prijatelji su zabrinuti za glumčevo psihičko stanje. POGLEDAJTE VIDEO: - Chris se iskreno osjeća kao da je njegov život gotov. Mislim da je opijanje igralo veliku ulogu u njegovim problemima. Sve uzima danak. Njegovi prijatelji željeli bi da dobije pomoć - rekao je izvor za Page Six. Glumac navodno nikada nije bio pijan na setu. Glumac je u prosincu opovrgnuo optužbe kazavši da su lažne. - Ove su priče mogle biti stare 30 godina ili 30 dana, ali ne uvijek znači ne, a to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali sigurno znam da nisam napao te žene - rekao je Noth.