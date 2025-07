Prijatelji princa Williama dali su neobičan nadimak princezi Kate i njenoj obitelji: Evo što on znači

Spisateljica Katie Nicholl je u svojem bestselleru 'The Making of a Royal Romance' pisala o vezi princa Williama i njegove sadašnje supruge, princeze Kate, a jedan detalj zapao je za oko mnogima. Kako navodi Daily Mail, radi se o jednom od 'najčudnijih nadimaka' koje su imali Kate i njezina obitelj. No, za razliku od drugih, ovaj nadimak nisu nadjenuli članovi kraljevske obitelji, već prijatelji princa Williama.

- Oi bi ih kroz šalu nazivali 'OM Middleton' - stoji u knjizi. Nadalje se navodi kako to znači 'On Masse Middleton', odnosno, u prijevodu - obitelj koja je stalno zajedno. Autorica u knjizi također objašnjava to i u primjeru. U srpnju 2009. godine na naslovnici jednih novina izašla je velika fotografija ujaka Kate Middleton, Garyja Goldsmitha, kako se sprema šmrkati kokain. Interes javnosti bio je ogroman, a obitelj Middleton zaključila je jednu stvar - moraju otići negdje gdje imaju privatnosti. I tako su, svi zajedno, pobjegli na Mustique, privatni otok na Karibima.

Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Međuim, iako su se Williamovi prijatelji šalili o tome koliko je obitelj bliska, upravo je ta povezanost bila ključna u teškim trenucima kroz koje su Kate i William prolazili. Nakon što je ona prošle godine otišla na operaciju i provela dva tjedna u bolnici, neko vrijeme izbivala je iz javnosti, a onda je ostavila u šoku - objavila je video u kojem je otkrila da boluje od raka. Svi su se zabrinuli za voljenu princezu, ali i njezinu i Williamovu djecu.

Ključnu ulogu u njezinom oporavku, kao i po pitanju brige za najmlađe, odigrali su upravo njezini roditelji Carole i Michael Middleton, kao i njezin brat James te sestra Pippa.