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IMALA 22 GODINE

Prije 25 godina stradala je hit princeza R&B-ja Aaliyah...

Piše Zrinka Medak Radić,
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Prije 25 godina stradala je hit princeza R&B-ja Aaliyah...
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Foto: Kathy Hutchins
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Nakon snimanja spota za pjesmu "Rock the Boat" na Bahamima, Aaliyah i osam članova njezine ekipe ukrcali su se na zrakoplov Cessna 402B za Floridu. Letjelica se srušila odmah nakon polijetanja...

Admiral

Dvadeset pet godina prošlo je od tragične smrti Aaliyah, američke pjevačice i glumice. U dobi od samo 22 godine, zvijezda koja je redefinirala R&B žanr poginula je u zrakoplovnoj nesreći na Bahamima, ostavivši neizbrisiv trag u glazbi.

Talent Aaliyah bio je očit od djetinjstva. Nakon nastupa u showu "Star Search" s deset godina, već s dvanaest potpisuje ugovor s kućom svog ujaka, koji ju je upoznao s R. Kellyjem. On je producirao njezin debitantski album "Age Ain't Nothing but a Number" (1994.), koji je ostvario platinastu nakladu i lansirao hit "Back & Forth". Pravi preokret donosi album "One in a Million" (1996.). Suradnja s tada nadolazećim producentima Timbalandom i Missy Elliott stvorila je futuristički zvuk koji je postao njezin zaštitni znak i trajno promijenio R&B scenu, prodavši se u više od osam milijuna primjeraka.

AALIYAH
Foto: Henry McGee

Osim glazbe, bila je uspješna i na filmu. Debitirala je 2000. u hitu "Romeo mora umrijeti" uz Jeta Lija. Njezina pjesma za film, "Try Again", ušla je u povijest Billboarda kao broj jedan hit temeljen isključivo na radijskom emitiranju. Posthumno je objavljen i film "Kraljica prokletih" (2002). Privatni život obilježila joj je kontroverza oko ilegalnog braka s R. Kellyjem 1994., kada je imala petnaest godina, a dob joj je na vjenčanom listu lažirana na osamnaest. Brak su roditelji poništili. U vrijeme smrti bila je u vezi s Damonom Dashom.

Dana 25. kolovoza 2001., nakon snimanja spota za pjesmu "Rock the Boat" na Bahamima, Aaliyah i osam članova njezine ekipe ukrcali su se na zrakoplov Cessna 402B za Floridu. Letjelica se srušila odmah nakon polijetanja. Istraga je utvrdila da je zrakoplov bio preopterećen za stotine kilograma, a pilot nije bio kvalificiran za let, lažirao je dozvolu te je u tijelu imao tragove kokaina i alkohola. Preminula je od teških opeklina i udarca u glavu. Smrt je šokirala svijet, a album "Aaliyah", objavljen mjesec prije, posthumno je postao broj jedan.

*uz korištenje AI-ja
 
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