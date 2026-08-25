Prije 25 godina stradala je hit princeza R&B-ja Aaliyah...

Dvadeset pet godina prošlo je od tragične smrti Aaliyah, američke pjevačice i glumice. U dobi od samo 22 godine, zvijezda koja je redefinirala R&B žanr poginula je u zrakoplovnoj nesreći na Bahamima, ostavivši neizbrisiv trag u glazbi.

Talent Aaliyah bio je očit od djetinjstva. Nakon nastupa u showu "Star Search" s deset godina, već s dvanaest potpisuje ugovor s kućom svog ujaka, koji ju je upoznao s R. Kellyjem. On je producirao njezin debitantski album "Age Ain't Nothing but a Number" (1994.), koji je ostvario platinastu nakladu i lansirao hit "Back & Forth". Pravi preokret donosi album "One in a Million" (1996.). Suradnja s tada nadolazećim producentima Timbalandom i Missy Elliott stvorila je futuristički zvuk koji je postao njezin zaštitni znak i trajno promijenio R&B scenu, prodavši se u više od osam milijuna primjeraka.

Foto: Henry McGee

Osim glazbe, bila je uspješna i na filmu. Debitirala je 2000. u hitu "Romeo mora umrijeti" uz Jeta Lija. Njezina pjesma za film, "Try Again", ušla je u povijest Billboarda kao broj jedan hit temeljen isključivo na radijskom emitiranju. Posthumno je objavljen i film "Kraljica prokletih" (2002). Privatni život obilježila joj je kontroverza oko ilegalnog braka s R. Kellyjem 1994., kada je imala petnaest godina, a dob joj je na vjenčanom listu lažirana na osamnaest. Brak su roditelji poništili. U vrijeme smrti bila je u vezi s Damonom Dashom.

Dana 25. kolovoza 2001., nakon snimanja spota za pjesmu "Rock the Boat" na Bahamima, Aaliyah i osam članova njezine ekipe ukrcali su se na zrakoplov Cessna 402B za Floridu. Letjelica se srušila odmah nakon polijetanja. Istraga je utvrdila da je zrakoplov bio preopterećen za stotine kilograma, a pilot nije bio kvalificiran za let, lažirao je dozvolu te je u tijelu imao tragove kokaina i alkohola. Preminula je od teških opeklina i udarca u glavu. Smrt je šokirala svijet, a album "Aaliyah", objavljen mjesec prije, posthumno je postao broj jedan.

*uz korištenje AI-ja

