25. kolovoza 2001. godine, prije 20 godina, tragično je preminula 'princeza R'n'B-a' Aaliyah. Pjevačica i glumica imala je samo 22 godine, a njezina smrt još uvijek nije prežaljena.

Aaliyah se glazbom krenula baviti još kao djevojčica, kad je pjevala u crkvenom zboru. Njen ujak Barry Hankerson (74) bivši je suprug soul pjevačice Gladys Knight (77) na čijem je koncertu Aaliyah nastupila s 11 godina. Godinu dana kasnije potpisuje ugovor s diskografskom kućom Jive Records.

Tada je upoznala producenta repera R. Kellyja (54), koji je za njen debitantski album 'Age Ain't Nothing but a Number' pisao i tekstove. Aaliyah je album snimila s 14 godina, a u prodaju je pušten 1994. godine te je samo u SAD-u prodano više od tri milijuna primjeraka.

Nažalost, Kellyjev odnos s maloljetnom zvijezdom nije bio striktno profesionalan niti primjeren. Kako prenosi Metro, u pjesmi 'She's Got That Vide', Kelly je navodno pjevao o Aaliyah. Koristio je neprimjerene izraze i aludirao na seks, iako je on tada imao 24, a pjevačica samo 12 godina.

Krajem kolovoza 1994., kad je Aaliyah imala 15 godina, Kelly ju je ilegalno oženio u hotelu. Optužbe ga terete da je uz pomoć mita krivotvorio dokumente, na temelju kojih je tvrdio da je ona starija nego što je uistinu bila, prenosi CNN. Kelly je zatim opovrgavao ikakvu vezu i govorio kako nije znao koliko točno Aaliyah ima godina. Šest mjeseci kasnije njihov ilegalan brak poništen je.

Reperu se trenutačno sudi, a optužnica ga tereti za seksualno zlostavljanje šest žena i djevojčica, među kojima je navedena i Aaliyah. Savezna tužiteljica ga je tijekom prvog dana suđenja nazvala 'predatorom' koji je vrbovao maloljetnice za seks.

Pjevačica 1996. godine napušta Jive Records i objavljuje svoj drugi album 'One in a Million', koji je ponovio uspjeh njenog debitantskog djela. Iste godine Aaliyah se krenula baviti i glumom. Osim toga za animirani film 'Anastazija' pjevala je pjesmu 'Journey to the Past', koja je bila nominirana za zlatni kipić. Kad ju je izvela na dodjeli nagrada Oscara, postala je najmlađa glazbenica koja je to učinila.

Godine 1999. glumila je u svojem prvom filmu, 'Romeo mora umrijeti'. Po završetku snimanja nastavila se baviti glumom i to u filmu 'Kraljica prokletih'. Uz to je snimala i svoj treći album 'Aaliyah', koji je objavljen u srpnju 2001. godine, a u prvom tjednu prodan je u 187.000 primjeraka.

Trebala je glumiti u još nekoliko filmova, među kojima su bili i nastavci 'Matrixa', ali je nažalost tragično preminula 25. kolovoza 2001. Nakon snimanja spota za singl 'Rock the Boat, Aaliyah i sedam članova njezina tima krenuli su na put zrakoplovom iz Bahama. Unatoč upozorenjima, ukrcali su svu opremu sa snimanja koja je težila više nego je to zrakoplov mogao podnijeti. Ubrzo nakon polijetanja, s visine od otprilike 60 metara, zrakoplov se srušio.

Nesreća je usmrtila sve putnike i pilota Luisa Moralesa III, za kojeg je autopsija utvrdila da je u tijelu imao tragove kokaina i alkohola. Naknadna istraživanja pokazala su da je zrakoplov prevozio jednog putnika više nego što je dopušteno, a da je Morales dozvolu za let dobio na prijevaru navodeći da je odvozio stotine satova, što nije bila istina.

Aaliyah je pokopana u svom rodnom gradu New Yorku tjedan dana kasnije. Njen srebrni lijes prevezla je staklena kočija, a pjevačica i glumica kremirana je, nakon čega je su u zrak puštena 22 bijela goluba.

U dva desetljeća od njene smrti, Aaliyahina glazba nastavila je biti komercijalno uspješna, posebice zbog posthumnih objava njenih pjesama i spotova. Pretpostavlja se da je prodala između 24 i 32 milijuna kopija albuma, koji se sada mogu slušati i na streaming platformama. Billboard ju je proglasio desetom najuspješnijom R'n'B pjevačicom u zadnjih 25 godina te ju smjestio na 27. mjesto najuspješnijih u povijesti.

