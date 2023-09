Prije 29 godina izašla 1. epizoda popularne serije: Evo gdje su glumci 'Hitne pomoći' danas...

Kultna serija devedesetih gledateljima je otkrila što se događa u hitnoj službi iza zatvorenih vrata. Scenarist Michael Crichton bio je student medicine, a zbog toga znao je kako prilagoditi neke scene za potrebe televizije.

Prva epizoda emitirana je na NBC-ju prije 29 godina na današnji dan. Nekim glumcima upravo je ova hit serija otvorila vrata Hollywooda.

Jedan od njih je upravo naš glumac Goran Višnjić (51). U ekipi omiljene postave doktora bio je i George Clooney (62). Gdje su ostali glumci i što je s njima danas?

Foto: IMDB/screenshot

Dva put proglašen najseksepilnijem muškarcem

George Clooney s 33 godine dobio je ulogu u seriji 'Hitna služba' kao liječnik Doug Ross. Zbog toga je preko noći dobio status seks simbola, a magazin People ga je 1997. i 2006. godine proglasio najseksepilnijim muškarcem na svijetu.

Foto: IMDB/screenshot

Neki od poznatih filmova koje je kasnije snimio bili su 'Oceanovih 11', 'Daleko od očiju', 'Amerikanac', 'Karta za raj'.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Danas je on glumac koji bira koje će uloge igrati, a nedavno je snimio triler 'Wolves' s Brad Pittom u kojem glume vukove samotnjake.

Glumac je u braku s odvjetnicom Amal Alamuddin (45). Vjenčali su se 2014. godine u Veneciji, a zajedno imaju blizance Ellu i Alexandera. Često ističe kako je sad obiteljski čovjek i da se nalazi u najljepšem periodu života.

Živi u Americi, radi i u Hrvatskoj

Nakon Clooneyjeva odlaska iz serije, uloga seksi doktora pripala je Goranu Višnjiću. Utjelovio je doktora Luku Kovača koji se pojavio u šestoj sezoni.

Nakon serije radio je u Americi i u Hrvatskoj. Pojavio se u mnogim filmovima i serijama.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Neki od njih su 'Bezvremeni', 'Spartak', 'Magija', a prije nekoliko godina u hrvatskoj seriji 'General', glumio je generala Antu Gotovinu.

Snimio je treću sezonu Netflixove serije 'Santa Clarita Diet', u kojoj je glumio s Drew Barrymore, a čije je snimanje prekinuto 2019. godine.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Danas Goran živi i radi u Americi, ali nedavno je posjetio Hrvatsku. Član je glumačkog udruženja SAG te se pridružio velikom štrajku u Hollywoodu koji je počeo prije nekoliko mjeseci.

Pokazao joj je pištolj i htio masirati

Glumica Julianna Margulies (57) u seriji je bila glavna sestra Carol Hathaway. Nakon te uloge, dobila je priliku da punih sedam sezona glumi odvjetnicu udanu za političara optuženog za seksualni skandal u seriji 'Dobra žena', a koja joj je u konačnici donijela i dvije nagrade Emmy za najbolju glumicu, kao i Zlatni globus.

Foto: imdb/screenshot

Novije uloge su joj bile u seriji 'Vruća zona' i 'The Morning Show'.

Prije nekoliko godina javno je otkrila da je imala neugodno iskustvo s glumcem Stevenom Seagalom. Kad se našla u sobi zajedno s njim, glumac joj je pokazao pištolj i htio 'izmasirati'.

Jedan je nastavio s režiranjem, drugi dobio nominacije i nagrade

Eriq La Salle (61) u seriji je utjelovio liječnika Petera Bentona.

Foto: IMDB/screenshot

Kasnije se pojavio u HBO-ovoj seriji 'How to Make It in America', dvije sezone glumio je u 'Pod kupolom', a imao je i nekoliko pojavljivanja u filmovima.

Jedni od njegovih poznatijih filmova su 'Princ otkriva Ameriku', 'Zabranjene fotografije' i 'Logan'.

Poslije je odlučio raditi iza kamere. Režirao je niz uspješnih televizijskih serija poput 'Jednom davno', 'Čikaška hitna' i 'CSI: Cyber zločini'.

Uloga liječnika Johna Cartera, Noahu Wyle (52), donijela je nominacije za tri Zlatna globusa i pet nagrada Primetime Emmyja.

Foto: NBC Promo

Kasnije je glumio u sci-fi drami Stevena Spielberga 'Napad s neba', 'Falling Skies' i 'The Librarians', a pojavio se i seriji 'The Red Line'.

Foto: PA/Pixsell

Često na svom Instagramu podijeli staru fotografiju sa seta serije 'Hitna služba'.

Njegov lik obolio je od tumora mozga

Anthony Edwards (61) poznatiji i kao doktor Mark Greene bio je jedan od omiljenijih glumaca serije, čiji je odlazak rastužio mnoge.

Foto: IMDb/screenshot

U osmoj sezoni odlučio je napustiti seriju, a scenaristi su odlučili da njegov lik i sam postane pacijent hitne službe nakon što je obolio od tumora mozga.

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Poslije odlaska pojavljivao se kao sudac Stanley Weisberg u 'Law & Order: True Crime', kao i u 'Designated Survivoru'.

Režirala je deset epizoda 'Hitne službe'

Kao Susan Lewis, Sherry Stringfield (56) brzo je stekla veliku popularnost. Pojavila se još u 'Njujorškim plavcima' no nije imala veliku ulogu u seriji.

Foto: IMDB/screenshot

Glumila je još u filmovima 'Jesen u New Yorku', 'Izopćenje', 'Tko je Clark Rockefeller?', 'The Confession'.

Iza sebe ima propali brak, a trenutno živi u Los Angelesu s dvoje djece.

Laura Innes (66) kao Kerry Weaver možemo gledati u Netflixovoj SF seriji 'Colony' ili 'Kako se izvući s ubojstvom'

Foto: IMDB/screenshot

Glumila je još u 'Dobri susjed', 'Žestoki udar'..

U seriji Hitna služba i sama je režirala deset epizoda, a nakon toga okušala se i u režiranju 'Dr. Housea', kao i 'San Francisco Hospitala'.

Glumila je u svih 15 sezona

Glumica Alex Kingston (60) glumila je doktoricu Elizabeth Corday. Kasnije je glumila u SF seriji 'Doktor Who', a zadnje smo je mogli gledati u akcijskoj seriji 'The Widow'.

Foto: IMDB/screenshot

Glumila je još u filmovima 'Muževi River Song', 'Vlasti i Izrada'..

Svih 15 sezona doktoricu Abby Lockhart glumila je Maura Tierney (58).

Zadnje je možemo gledati u kriminalističkoj seriji 'American Rust'.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Kasnije joj je serija 'Preljub' donijela Zlatni globus.

Nominirana za najbolju gostujuću glumicu

Tijekom svoje karijere Gloria Reuben (59), osim uloge liječnice u Hitnoj službi, igrala je psihologinju u seriji 'Mr. Robot'. Sad je možemo pogledati i u seriji 'Šifra zločina'.

Foto: IMDB/screenshot

Danas glumicu možemo vidjeti u romantičnom filmu 'Druga šansa ljubavi'.

Medicinsku sestru glumila je Linda Cardellini (48). Kasnije je zbog uloge u seriji 'Momci s Madisona' bila nominirana za Emmyje u kategoriji najbolje gostujuće glumice u televizijskoj seriji 2013. godine.

Foto: IMDB/screenshot

Glumila je u Netflixovim serijama, a pojavila se i u filmovima poput 'Osvetnici', 'Tatica se vratio', 'Scooby-Doo'.

Serija se emitirala kroz 15 sezona od 1994. pa sve do 2009. godine.