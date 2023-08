Prije 54 godine je glumila Pipi Dugu Čarapu, a danas radi kao tajnica: Pogledajte kako izgleda

Legendarni film 'Pipi Duga Čarapa' snimljen je 1969., a najjaču djevojčicu na svijetu utjelovila je švedska glumica Inger Nilsson (64).

Inger je imala osam godina kada je glumila Pipi, a odabrana je između čak 8000 djevojčica. Iako ju je ta uloga proslavila, kasnije joj nije donjela veliku korist. Naime, Inger se htjela nastaviti baviti glumom. no svi su je poistovjećivali s Pipi te nije mogla dobiti drugu ulogu.

Foto: Youtube/Screenshoot

Jednu od poznatijih uloga ostvarila je u jednoj njemačkoj kriminalističkoj seriji Der Kommissar und das Meer koja se emitirala od 2007. do 2018. godine.

Ipak, njezini su glumački angažmani povremeni, a inače radi kao tajnica u jednoj ordinaciji u Stockholmu.

Tako se kasnije pojavila u popularnom švedskom reality showu Kändisdjungeln, a 2015. snimila je film The Here After.

Glumica se jednom prilikom osvrnula na činjenicu kako se potpuno razlikuje od lika koji ju je proslavio.

- Pipi je bila sasvim drugačija od mene, ja sam bila povučena djevojčica i karakterom različita od nje - izjavila je jednom prilikom. .