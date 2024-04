Prije dvije godine Domenica je najavila koncert u Areni 2030.: 'Ne brine me prodaja karata...'

Prije dvije godine je pjevačica Domenica Žuvela (31) najavila veliki koncert u zagrebačkoj Areni 2030. godine. U najvećoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj Domenica će zapjevati na svoj 38. rođendan, 8. studenoga, a odluka dalmatinske pjevačice da najavi koncert osam godina ranije iznenadila je mnoge. Domenica nam otkriva ima li već neke jasnije planove, ali i tko bi joj se mogao pridružiti na pozornici.

- Kad sam objavila taj plan zvučalo mi je kao daleka budućnost, a sad kad smo svakom godinom sve bliže, nekako sam i uzbuđena. Ne mogu vjerovati da sam stvarno to napravila, a s druge strane mi je to neki viši cilj da zaista nastavim raditi ovo što radim i da se i dalje trudim kako bi se jednog dana ta Arena i ostvarila - rekla je pjevačica.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Karte za koncert prodaju se na stranici Entrio. Šest i pol godina prije koncerta, Domenica je rasprodala manji dio donjih tribina, otprilike četvrtinu VIP stolova, pola VIP salona te manji dio karata u VIP ložama. Za fan pit i parter nisu dostupni podatci, a gornje tribine nisu puštene u prodaju. Cijene se kreću od 13,28 i 53,09 eura.

- O brojkama uopće ne razmišljam, kada su karte puštene u prodaju sam razmišljala što će biti ako se puno ranije prodaju, bi li napravila koncert ranije, no onda sam shvatila da bi voljela da bude baš tada. Vjerujem da će sve biti onako kako treba biti - govori ona.

Foto: Instagram

Kako nam je ranije otkrila, veliku joj je podršku u planiranju pružila obitelj Huljić. Osim Tončija i njezine velike prijateljice Hane Huljić Grašo, ništa ne bi bilo moguće bez potpore njezine obitelji i dečka, samozatajnog odvjetnika Ivana Bačića s Korčule.

- Svi me podržavaju iako je to nešto potpuno suludo. I oni i publika. Ne znam točan broj prodanih ulaznica, ali eto da me netko podržao već u startu mi je i više nego dovoljno. Dali su mi vjetar u leđa da se ideja ostvari - kaže Domenica.

Foto: Instagram

Osim Hane, Domenica rado provodi vrijeme s kolegicom Miom Dimšić. Otkrila nam je da bi joj se upravo osječka pjevačica mogla pridružiti na pozornici u Areni.

- Mia je bila među prvima kojima sam predstavila tu svoju ideju, a tada smo rekle da ona mora sa mnom otplesat jednu pjesmu. Njoj je to veliki izazov, a sad ima dovoljno vremena da se pripremi, pa se ja najviše od svega veselim njezinom nastupu - smije se pjevačica.

Kako nam govori, mnogo si toga još želi za 2030., što poslovno, a što privatno. Na pitanje bi li ona i Ivan voljeli uploviti u bračnu luku, odlučila je ostati tajnovita.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ja sam tip osobe koji ništa ne planira unaprijed, zato je Arena 2030. još čudnija. Evo večeras idem na jedan event i još ne znam što ću obući. Ne razmišljam toliko unaprijed, život se može promijenit u jedan dan. Puno toga priželjkujem, ali razmišljam: 'samo neka bude zdravlja' - zaključila je veselo Domenica.