U 72. godini života preminula je Catherine O’Hara, glumica čiji su improvizacija, transformacije i neponovljivi likovi obilježili gotovo pet desetljeća filma i televizije
Prije glume bila je konobarica, a uloga u 'Bubimiru' donijela joj je slavu, ali i ljubav života
U 72. godini života preminula je Catherine O'Hara, kanadsko-američka glumačka legenda, a tužnu je vijest potvrdila njezina menadžerica. Tijekom karijere duge gotovo pet desetljeća, O'Hara je izgradila status jedne od najcjenjenijih i najsvestranijih komičarki svoje generacije, čiji je talent za transformaciju i improvizaciju postao njezin zaštitni znak.
Catherine Anne O'Hara rođena je 4. ožujka 1954. godine u Torontu, kao šesta od sedmero djece u velikoj irsko-kanadskoj katoličkoj obitelji. Otac joj je radio za kanadsku pacifičku željeznicu, a majka je bila agentica za nekretnine. Humor joj je, kaže, bio sastavni dio odrastanja, a prvi glumački angažman bila joj je uloga Djevice Marije u božićnim jaslicama.
Pisala je i scenarije
Nakon srednje škole, zaposlila se kao konobarica u torontskoj ispostavi legendarne improvizacijske grupe The Second City. Njezin talent nije dugo ostao neprimijećen; ubrzo je postala zamjena za buduću zvijezdu 'Saturday Night Livea', Gildu Radner, a 1974. i punopravna članica trupe.
Upravo je The Second City postao njezin poligon za učenje i razvoj. Nekoliko godina kasnije, iz te je trupe nastala kultna humoristična serija 'Second City Television (SCTV)', koja je O'Hari donijela slavu diljem Kanade. Tamo je, uz kolege poput Johna Candyja i Eugena Levyja, brusila svoj komičarski instinkt, stvarajući nezaboravne likove.
- Pokušavam pronaći smiješno u uzvišenom i uzvišeno u smiješnom - opisala je jednom svoj pristup komediji.
Njezin doprinos nije bio samo glumački - aktivno je sudjelovala i u pisanju scenarija, što joj je 1982. godine donijelo prvu od dvije nagrade Emmy. Njezin je talent bio toliko prepoznat da je 1981. dobila poziv za angažman u kultnom američkom showu 'Saturday Night Live'. Ipak, napustila ga je prije prvog nastupa, navodno zbog kreativnih neslaganja i napete atmosfere na setu, vrativši se svojoj SCTV ekipi.
Hollywood joj donio i ljubav
Nakon uspjeha u Kanadi, O'Hara se polako probijala u Hollywoodu, isprva u sporednim ulogama u filmovima Martina Scorsesea ('After Hours') i Mikea Nicholsa ('Heartburn'). Prijelomni trenutak dogodio se 1988. godine s ulogom Delije Deetz u filmu Tima Burtona 'Bubimir'. Njezina izvedba postala je kultna, a set tog filma bio je sudbonosan i za njezin privatni život - ondje je upoznala scenografa Boa Welcha, svog budućeg supruga, zbog kojeg se preselila u Los Angeles.
Tijekom devedesetih, O'Hara je nastavila nizati zapažene uloge. Posudila je glas Sally u Burtonovom animiranom klasiku 'The Nightmare Before Christmas', a poseban dio njezine karijere čini suradnja s redateljem Christopherom Guestom. U njegovim hvaljenim pseudodokumentarcima (mockumentary) poput 'Waiting for Guffman', 'Best in Show' i 'A Mighty Wind', pokazala je nevjerojatan dar za improvizaciju. Zanimljivo je da su scenariji za te filmove često bili tek skice s nekoliko rečenica, a većina dijaloga i komičnih situacija nastala je upravo improvizacijom glumaca na setu.
- Rad na tim filmovima bio je poput skakanja s litice - opisala je iskustvo.
- Imate potpuno povjerenje u ljude s kojima radite i jednostavno se prepustite - dodala je. O'Hara je u takvom okruženju briljirala.
Scena u kombiju bila je - improvizacija
Iako je njezina karijera prepuna kompleksnih i hvaljenih uloga, za globalnu publiku Catherine O'Hara vjerojatno će ostati najpoznatija kao Kate McCallister, majka koja u blagdanskoj strci dvaput zaboravi svog sina. Njezina uloga u božićnom klasiku 'Sam u kući' i nastavku 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' (1992.) donijela joj je status ikone pop kulture.
Njezin panični vrisak 'Kevin' postao je jedan od najcitiranijih filmskih trenutaka. No, nije samo taj vrisak pokazao njezin talent. Jedna od najupečatljivijih scena u filmu - ona u kombiju s poljskim bendom 'Polka Kings of the Midwest' - nastala je gotovo u potpunosti iz improvizacije između O'Hare i njezinog starog kolege iz SCTV-a, Johna Candyja.
Iako je uloga mogla lako skliznuti u karikaturu, O'Hara joj je udahnula stvarnu emociju i majčinsku snagu, prikazujući očaj, krivnju i odlučnost žene koja će učiniti sve da se vrati svom djetetu. Njezin blizak i topao odnos s glavnim glumcem, Macaulayem Culkinom, prenio se i izvan platna. O'Hara je ostala u prijateljskim odnosima s Culkinom, a 2023. održala je emotivan govor na ceremoniji otkrivanja njegove zvijezde na holivudskoj Stazi slavnih, nazivajući ga svojim 'filmskim sinom'.
Nakon desetljeća uspješne karijere, O'Hara je doživjela pravu renesansu ulogom Moire Rose u kanadskoj humorističnoj seriji 'Schitt's Creek' (2015–2020). U seriji koju je stvorio njezin dugogodišnji suradnik Eugene Levy sa sinom Danom, utjelovila je bivšu zvijezdu sapunica, ekscentričnu matrijarhinju obitelji Rose koja nakon gubitka bogatstva mora živjeti u motelu u zabačenom gradiću. Njezina izvedba, obilježena neobičnim perikama, avangardnom modom i neponovljivim, transatlantskim naglaskom, postala je fenomen. Upravo je taj neobičan naglasak bio njezina vlastita kreacija.
Osvajala brojne nagrade
- Moj cilj bio je da Moira zvuči kao netko tko je proputovao svijet i usput pokupio djeliće raznih naglasaka, ne znajući više kako zapravo zvuči - objasnila je O'Hara.
Sama je osmislila Moirin jedinstven način govora, kombinirajući različite utjecaje kako bi stvorila zvuk koji je istovremeno bio arhaičan, pretenciozan i urnebesno smiješan, a koji se danas smatra jednim od najprepoznatljivijih elemenata serije. Za posljednju sezonu serije osvojila je sve glavne televizijske nagrade, uključujući Emmy, Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca, čime je 'zacementirala' svoj status komičarske legende.
Catherine O'Hara od 1992. godine bila je u braku s proslavljenim scenografom i redateljem Boom Welchom, s kojim je imala dva sina, Matthewa i Lukea. Posjedovala je dvojno, kanadsko i američko državljanstvo. Manje je poznato i da je imala rijetko medicinsko stanje, 'situs inversus', što znači da su joj glavni unutarnji organi bili smješteni na suprotnoj strani tijela od uobičajene.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+