Prije glume bila je konobarica, a uloga u 'Bubimiru' donijela joj je slavu, ali i ljubav života

U 72. godini života preminula je Catherine O'Hara, kanadsko-američka glumačka legenda, a tužnu je vijest potvrdila njezina menadžerica. Tijekom karijere duge gotovo pet desetljeća, O'Hara je izgradila status jedne od najcjenjenijih i najsvestranijih komičarki svoje generacije, čiji je talent za transformaciju i improvizaciju postao njezin zaštitni znak.

Foto: Hubert Boesl

Catherine Anne O'Hara rođena je 4. ožujka 1954. godine u Torontu, kao šesta od sedmero djece u velikoj irsko-kanadskoj katoličkoj obitelji. Otac joj je radio za kanadsku pacifičku željeznicu, a majka je bila agentica za nekretnine. Humor joj je, kaže, bio sastavni dio odrastanja, a prvi glumački angažman bila joj je uloga Djevice Marije u božićnim jaslicama.

Pisala je i scenarije

Nakon srednje škole, zaposlila se kao konobarica u torontskoj ispostavi legendarne improvizacijske grupe The Second City. Njezin talent nije dugo ostao neprimijećen; ubrzo je postala zamjena za buduću zvijezdu 'Saturday Night Livea', Gildu Radner, a 1974. i punopravna članica trupe.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Upravo je The Second City postao njezin poligon za učenje i razvoj. Nekoliko godina kasnije, iz te je trupe nastala kultna humoristična serija 'Second City Television (SCTV)', koja je O'Hari donijela slavu diljem Kanade. Tamo je, uz kolege poput Johna Candyja i Eugena Levyja, brusila svoj komičarski instinkt, stvarajući nezaboravne likove.

- Pokušavam pronaći smiješno u uzvišenom i uzvišeno u smiješnom - opisala je jednom svoj pristup komediji.

Foto: Mark Blinch

Njezin doprinos nije bio samo glumački - aktivno je sudjelovala i u pisanju scenarija, što joj je 1982. godine donijelo prvu od dvije nagrade Emmy. Njezin je talent bio toliko prepoznat da je 1981. dobila poziv za angažman u kultnom američkom showu 'Saturday Night Live'. Ipak, napustila ga je prije prvog nastupa, navodno zbog kreativnih neslaganja i napete atmosfere na setu, vrativši se svojoj SCTV ekipi.

Hollywood joj donio i ljubav

Nakon uspjeha u Kanadi, O'Hara se polako probijala u Hollywoodu, isprva u sporednim ulogama u filmovima Martina Scorsesea ('After Hours') i Mikea Nicholsa ('Heartburn'). Prijelomni trenutak dogodio se 1988. godine s ulogom Delije Deetz u filmu Tima Burtona 'Bubimir'. Njezina izvedba postala je kultna, a set tog filma bio je sudbonosan i za njezin privatni život - ondje je upoznala scenografa Boa Welcha, svog budućeg supruga, zbog kojeg se preselila u Los Angeles.

Foto: Majil / AFF-USA.com

Tijekom devedesetih, O'Hara je nastavila nizati zapažene uloge. Posudila je glas Sally u Burtonovom animiranom klasiku 'The Nightmare Before Christmas', a poseban dio njezine karijere čini suradnja s redateljem Christopherom Guestom. U njegovim hvaljenim pseudodokumentarcima (mockumentary) poput 'Waiting for Guffman', 'Best in Show' i 'A Mighty Wind', pokazala je nevjerojatan dar za improvizaciju. Zanimljivo je da su scenariji za te filmove često bili tek skice s nekoliko rečenica, a većina dijaloga i komičnih situacija nastala je upravo improvizacijom glumaca na setu.

- Rad na tim filmovima bio je poput skakanja s litice - opisala je iskustvo.

- Imate potpuno povjerenje u ljude s kojima radite i jednostavno se prepustite - dodala je. O'Hara je u takvom okruženju briljirala.

Scena u kombiju bila je - improvizacija

Iako je njezina karijera prepuna kompleksnih i hvaljenih uloga, za globalnu publiku Catherine O'Hara vjerojatno će ostati najpoznatija kao Kate McCallister, majka koja u blagdanskoj strci dvaput zaboravi svog sina. Njezina uloga u božićnom klasiku 'Sam u kući' i nastavku 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' (1992.) donijela joj je status ikone pop kulture.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Njezin panični vrisak 'Kevin' postao je jedan od najcitiranijih filmskih trenutaka. No, nije samo taj vrisak pokazao njezin talent. Jedna od najupečatljivijih scena u filmu - ona u kombiju s poljskim bendom 'Polka Kings of the Midwest' - nastala je gotovo u potpunosti iz improvizacije između O'Hare i njezinog starog kolege iz SCTV-a, Johna Candyja.

Iako je uloga mogla lako skliznuti u karikaturu, O'Hara joj je udahnula stvarnu emociju i majčinsku snagu, prikazujući očaj, krivnju i odlučnost žene koja će učiniti sve da se vrati svom djetetu. Njezin blizak i topao odnos s glavnim glumcem, Macaulayem Culkinom, prenio se i izvan platna. O'Hara je ostala u prijateljskim odnosima s Culkinom, a 2023. održala je emotivan govor na ceremoniji otkrivanja njegove zvijezde na holivudskoj Stazi slavnih, nazivajući ga svojim 'filmskim sinom'.

Foto: Profimedia

Nakon desetljeća uspješne karijere, O'Hara je doživjela pravu renesansu ulogom Moire Rose u kanadskoj humorističnoj seriji 'Schitt's Creek' (2015–2020). U seriji koju je stvorio njezin dugogodišnji suradnik Eugene Levy sa sinom Danom, utjelovila je bivšu zvijezdu sapunica, ekscentričnu matrijarhinju obitelji Rose koja nakon gubitka bogatstva mora živjeti u motelu u zabačenom gradiću. Njezina izvedba, obilježena neobičnim perikama, avangardnom modom i neponovljivim, transatlantskim naglaskom, postala je fenomen. Upravo je taj neobičan naglasak bio njezina vlastita kreacija.

Osvajala brojne nagrade

- Moj cilj bio je da Moira zvuči kao netko tko je proputovao svijet i usput pokupio djeliće raznih naglasaka, ne znajući više kako zapravo zvuči - objasnila je O'Hara.

Foto: Profimedia

Sama je osmislila Moirin jedinstven način govora, kombinirajući različite utjecaje kako bi stvorila zvuk koji je istovremeno bio arhaičan, pretenciozan i urnebesno smiješan, a koji se danas smatra jednim od najprepoznatljivijih elemenata serije. Za posljednju sezonu serije osvojila je sve glavne televizijske nagrade, uključujući Emmy, Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca, čime je 'zacementirala' svoj status komičarske legende.

Catherine O'Hara od 1992. godine bila je u braku s proslavljenim scenografom i redateljem Boom Welchom, s kojim je imala dva sina, Matthewa i Lukea. Posjedovala je dvojno, kanadsko i američko državljanstvo. Manje je poznato i da je imala rijetko medicinsko stanje, 'situs inversus', što znači da su joj glavni unutarnji organi bili smješteni na suprotnoj strani tijela od uobičajene.