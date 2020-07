Prije krali opuške, a sad se kriju od javnosti: Bivša pornoglumica u Nizozemskoj ima svoju firmu

Natjecatelji avanturističkog showa ‘Survivor’ povukli su se iz medija. Dvina je rodila sina Tristana, Lidija ima firmu koja se bavi održavanjem interijera, a Jerković se ostvarila na oba plana

<p>Natjecateljsko-avanturistički show “Survivor” emitirao se prije 15 godina, a u njemu se za nagradu od 700.000 kuna borilo 20 natjecatelja. Bili su podijeljeni u plemena te su prolazili kroz teške fizičke i psihičke napore. Cilj im je bio osigurati imunitet i ostati u showu, no taj cilj im je otežavalo mnoštvo prepreka. Imali su minimalan broj predmeta za preživljavanje te su morali pokazati vještinu snalažljivosti kako bi prikupili namirnice i skuhali si jelo.</p><p>Za neke od kandidata čujemo i danas, dok su se mnogi povukli iz javnosti. Iako nije pobijedila, <strong>Lidija Šunjerga </strong>istaknula se u “Survivoru”. Prilikom ulaska u show Lidija je imala najživopisniju biografiju od svih. Radila je u pornoindustriji te je snimila stotinjak erotskih filmova. Neko vrijeme nakon showa bavila se politikom, no i to je sad iza nje. Odselila se iz Hrvatske u studenom 2014. godine u Nizozemsku, gdje sad živi sa svojim sinom. Iz Lijepe Naše otišla je, kaže, zbog trule politike, političara i kriminalaca.</p><p>- Učinili su sve da upropaste i rasprodaju najljepšu zemlju na svijetu. Imali smo sve, a sad su nam uz sve i dostojanstvo zgazili - govori nam Lidija. Sad u Nizozemskoj ima vlastitu firmu koja se bavi održavanjem interijera.</p><p>O showu “Survivor” ima samo riječi hvale.</p><p>- U lijepom sjećanju su mi ostala sklopljena prijateljstva, a loših iskustava iz showa nemam - kaže Lidija, koja je i dalje u kontaktu s brojnim sudionicima “Survivora” - Kristinom Sesar, Dvinom Meler, Ivom Jerković, Teom Đurek, Vladimirom Bambićem... Međutim, sad se ne bi odvažila i otišla u showu poput toga.</p><p>- Bila sam već jednom. Kad si mlad i slobodan, privlači te avanturistički duh, želiš isprobati svoje granice, staviti si limite, istaknuti svoje sposobnosti i biti prihvaćen onakvim kakvim uistinu jesi - rekla nam je Lidija za kraj.</p><p>Kontaktirali smo i njezine prijateljice, ali one nisu bile raspoložene za razgovor. Manekenka i karatistica <strong>Dvina Meler</strong> (43) nekad je plijenila pažnju sportskim uspjesima, manekenskom karijerom i avanturističkim putovanjima. No povukla se iz javnosti. Prije dvije godine dobila je sina Tristana s dugogodišnjim partnerom Darkom Dovedom.</p><p>- Najponosnija majka na svijetu - bila je kratka tad Dvina. Trudnoću je skrivala od javnosti pa su svi njezini pratitelji bili iznenađeni kad je podijelila vijest da je postala majka. I vezu s Darkom, koji joj je najveća podrška u životu, dugo je držala od očiju javnosti. Priželjkivala je ulogu majke neko vrijeme prije nego što se u toj ulozi zaista ostvarila.</p><p>Dvina se nije puno promijenila u odnosu na izdanje koje je pokazala u “Survivoru”. Tri godine nakon toga prijavila se u još jedan show - “Farmu”, gdje joj je pobjeda izmaknula za dlaku. Prvo mjesto pripalo je pjevaču <strong>Rafaelu Dropuliću</strong>. Nakon toga posvetila se putovanjima po svijetu, čime se često hvalila po društvenim mrežama. Prije četiri godine pokrenula je Udrugu za promicanje kulture, kulturnih programa i prijateljstava među zemljama imena Kairos. Tada je rekla da joj je cilj proputovati sve države svijeta.</p><p>- Dosad sam bila u 161, a ukupno ih ima oko 200 - rekla je tad Dvina, koja se više ne vidi u manekenskom svijetu.</p><p>Pobjednik “Survivora” 2005. godine bio je <strong>Vazmenko Pervan</strong> te je u džep strpao 700.000 kuna. On je sad profesor kineziologije te ponekad zna gostovati u emisijama u kojima se govori o vježbanju i pripremi tijela za ljeto. Ovaj Playboy preživio je težak period u životu. Godinu dana nakon pobjede doživio je tešku prometnu nesreću na motoru s prijateljem koji je zbog neprilagođene brzine i pod utjecajem alkohola izgubio kontrolu nad upravljačem. U nesreći je Vazmenko slomio kralježnicu, prst i zbog razbijene arkade umalo ostao bez lijevog oka. No potpuno se izvukao zahvaljujući vježbanju.</p><p>- Bio sam svjestan da sam sebi i svojoj obitelji svojom glupošću stvorio probleme. To me nekako najviše boljelo. U jednom trenu sam mislio da ću poludjeti. Zeznuo sam posao, faks, obitelj, prijatelje, sebe, sve - govorio je Vazmenko prvih nekoliko dana nakon nesreće.</p><p>Tko je gledao “Survivor” prije 15 godina, sigurno se sjeća i <strong>Kristine Sesar</strong>. Diplomirala je na Prometnom fakultetu u Zagrebu i na svom Facebook profilu često je isticala da najviše od svih voli svog psa i da ima najtolerantnijeg dečka na svijetu. No nakon showa tog dečka više nije bilo po njezinim društvenim mrežama, nego se našla u središtu skandala zbog <strong>Mire Pivca</strong>. Njih je policija uhitili jer je Pivac nabacio kilogram kokaina u Amsterdamu.</p><p>U sudnici je Kristina neutješno plakala, dok je Miro govorio da nije kriv. Ipak, osudili su ga 2011. godine na pet i pol godina zatvora, ali ni to nije stalo na kraj njihovoj ljubavi. Godinu dana nakon izrekli su sudbonosno “da” jedno drugome iza zatvorskih rešetaka te su se vjenčali. No poslije toga za Kristinu se nije čulo niti se više govorilo o njihovu braku. Sad živi miran obiteljski život podalje od javnosti te se ne želi pojavljivati u medijima, a prošle je godine istaknula kako je sretnija nego ikad.</p><p>- Selo moje drago, nakon dugo, dugo vremena velike muke sretna sam i zadovoljna, a što je najbitnije, zaspem i budim se u miru - napisala je Kristina.</p><p>Jedno od možda najzvučnijih imena “Survivora” je <strong>Iva Jerković </strong>(39). Zbog zdravstvenih problema na otoku je izdržala tek 20 dana. Tada je govorila kako joj najviše nedostaju kave s prijateljicama, ali i tadašnji dečko te cigarete. Štoviše, otkrila je i kako su krali opuške koji su ostali iza snimatelja te ih poskrivećki pušili. Uz to, glavni “alat” na otoku bili su im prezervativi. Ispričala je kako su prije polaska na otok otišli u nabavu prezervativa, iako im nije bio cilj koristiti ih zbog seksa. Ponijeli su ih za svaki slučaj kako bi možda poslužili u nekom od zadataka koje su dobivali.</p><p>Jednom je nakon showa napomenula kako se s većinom kandidata ne čuje ni ne vidi. Sad je mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih Hrvatica, koja je karijeru izgradila manekenskim angažmanima nakon što ju je zapazio stilist Neven Ciganović. Nerijetko se pojavljivala na eventima s ostalim domaćim zvijezdama. Jedno vrijeme bila je voditeljica na talijanskom RAI-u, ali se vratila u Hrvatsku jer su joj nedostajali prijatelji i obitelj. Prije pet godina dobila je televizijski angažman kao hostesa u “Kolu sreće”. Osim voditeljskog i manekenskog angažmana, Iva je i vlasnica kozmetičkog salona. Sad je majka kćeri <strong>Rine</strong> <strong>Ami</strong>, koju je rodila ove godine u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Djevojčicu ne pokazuje na društvenim mrežama, ali se pohvalila kako je “stesala” liniju nakon porođaja.</p>