Današnje superzvijezde iz Hollywooda nekad su i same bile na rubu egzistencije i borile se za svaku sekundu na televiziji, bez obzira o čemu se radilo. Samuel L. Jackson je 'raduckao' u kazalištu, Johnny Depp je sanjao da će postati rock zvijezda, ali i mnogi drugi su radili nešto sasvim drugo od onog što rade danas.

Jennifer Lawrence

Prije filmske karijere snimala je reklame i radila kao model. S 14 godina osvojila je nagradu Screen Actors Guild card za ulogu u MTV-jevom promo videu "My Super Sweet 16". Iste se godine pojavila u reklami za Burger King.

Bradley Cooper

TV premijeru doživio je u drugoj sezoni serije "Seks i grad". Od svih djevojaka u kafiću, Bradleyev lik odabrao je baš Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), odveo ju u svoj auto gdje su se na brzinu 'smuvali', ali ona mu je dala nogu nakon što joj se vratio s New York Magazineom koji je na naslovnici imao priču o njoj.

Brad Pitt

Njegova je karijera krenula uzlaznom putanjom nakon uloge u hitu "Thelma i Louise", ali prije toga se pojavio u filmovima "Hunk" i "Less Than Zero" na kojima čak nije bio ni potpisan. U osamdesetima se pojavio u par reklama, uključujući jednu za Pringlese.

Jennifer Aniston

Njezina prva uloga bila je uspješnoj seriji "Prijatelji", a njezino prvo pojavljivanje na televiziji bilo je u seriji "Molloy", koja je kratko trajala, tek sedam epizoda. U istoj se seriji pojavio i Mayim Bialik iz "Teorije velikog praska".

Will Smith

Smith je htio postati reper i sa 16 godina se udružio s prijateljem DJ Jazzy Jeffom, i tako je nastao duo DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince. Čak su osvojili i Grammy 1988. godine, ali nakon problema s Poreznom upravom, Smith je izgubio jako puno novca. Uspjeh je postigao u seriji "Princ od Bel Aira" 1990. godine, kako glumački, tako i financijski.

Leonardo DiCaprio

U intervjuu iz 1998. godine za časopis People, DiCaprio je otkrio da je karijeru počeo u tv reklamama, a jedna od većih bila je za Matchbox kada je imao 14 godina, te za žvakaće gume Bubble Yum.

Mila Kunis

Kunis je imala samo 14 godina kada se javila na audiciju za ulogu u seriji "Lude sedamdesete", iako su producenti tražili glumce koji imaju 18 godina. No, kada su producenti shvatili da je puno mlađa ipak su je zadržali na seriji jer je bila idealna za ulogu. Četiri godine ranije, Mila Kunis je snimila svoju prvu reklamu, za Glitter Hair Barbie. Nedugo nakon toga pojavila se u reklami za proizvode tvrtke Lisa Frank.

Johnny Depp

Johnny Depp se preselio u Los Angeles jer se htio baviti glazbom, ali se prebacio u glumačke vode nakon što ga je njegova tadašnja žena, također glumica, upoznala s Nicolas Cageom. Deppova prva uloga bila je u horor filmu Wesa Cravena "Strava u Ulici brijestova".

Robert Downey Jr.

Njegov glumački debi bio je presladak film "Pound". Downey je imao samo pet godina kada se pojavio u filmu kojeg je režirao njegov otac.

Sofia Vergara

Vergara je odlučila baviti se glumom u trenutku dok je studirala stomatologiju u Kolumbiji. Prvi put se na ekranu pojavila u reklami za Pepsi za španjolsko tržište kada je imala 17 godina.

Samuel L. Jackson

Kao i Vergara, tako je i Jackson odlučio baviti se glumom dok je pohađao sveučilište. Počeo je u kazalištu, a filmski debi ostvario je ulogom u filmu "Together for Days". Potom se prebacio na tv produkciju i prvu zapaženu ulogu ostvario je u kratkom filmu "The Displaced Person".