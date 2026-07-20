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Aleksandra Prijović s malenom Arijom raznježila sve: 'Mama i kći. Ovo je slika prave ljubavi'

Piše 24sata,
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Aleksandra Prijović s malenom Arijom raznježila sve: 'Mama i kći. Ovo je slika prave ljubavi'
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Foto: Antonio Ahel
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Pjevačica je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda njezina ljetna pauza

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Moja djevojčica, poručila je pjevačica Aleksandra Prijović (30). U bazenu je držala kćer Ariju i ljubila je, dok ju je djevojčica s bijelim šeširićem držala za lice. Bez pozornice, glamuroznih haljina i koncertne euforije, pjevačica je pokazala kako izgleda njezina ljetna pauza.

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Pratitelji su odmah reagirali na nježan prizor.

'Sreća najveća', 'Duša mamina', 'Predivne ste', 'Ovo je slika prave ljubavi', pisali su joj.

Foto: Instagram

Aleksandra je Ariju rodila u rujnu prošle godine, a sa suprugom Filipom Živojinovićem, sinom bivšeg tenisača Slobodana Živojinovića i posinakom regionalne glazbene ikone Lepe Brene, ima i starijeg sina Aleksandra (7).

- Naučila sam da je obitelj najvažnija na svijetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom djecom, mužem, mamom, tatom, bakom i djedom - rekla je nedavno pjevačica i dodala da, iako je razlika između Akija i Arije velika, dječak obožava sestru.

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- Prošlo je sedam godina otkako se Aki rodio, pa mi je trebalo vremena da se prisjetim svega što ide s dolaskom bebe, ali sve je super. Oni se slažu odlično, mislila sam da će biti teže. On ju je divno prihvatio i brine o Ariji, hoće sve on - rekla je Prijović za srpski Blic

Foto: Instagram

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