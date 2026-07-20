Aleksandra Prijović s malenom Arijom raznježila sve: 'Mama i kći. Ovo je slika prave ljubavi'

Moja djevojčica, poručila je pjevačica Aleksandra Prijović (30). U bazenu je držala kćer Ariju i ljubila je, dok ju je djevojčica s bijelim šeširićem držala za lice. Bez pozornice, glamuroznih haljina i koncertne euforije, pjevačica je pokazala kako izgleda njezina ljetna pauza.

Pratitelji su odmah reagirali na nježan prizor.

'Sreća najveća', 'Duša mamina', 'Predivne ste', 'Ovo je slika prave ljubavi', pisali su joj.

Foto: Instagram

Aleksandra je Ariju rodila u rujnu prošle godine, a sa suprugom Filipom Živojinovićem, sinom bivšeg tenisača Slobodana Živojinovića i posinakom regionalne glazbene ikone Lepe Brene, ima i starijeg sina Aleksandra (7).

- Naučila sam da je obitelj najvažnija na svijetu i da sam ovih godinu dana zaista uživala sa svojom djecom, mužem, mamom, tatom, bakom i djedom - rekla je nedavno pjevačica i dodala da, iako je razlika između Akija i Arije velika, dječak obožava sestru.

- Prošlo je sedam godina otkako se Aki rodio, pa mi je trebalo vremena da se prisjetim svega što ide s dolaskom bebe, ali sve je super. Oni se slažu odlično, mislila sam da će biti teže. On ju je divno prihvatio i brine o Ariji, hoće sve on - rekla je Prijović za srpski Blic.