Prijovićki pozlilo pa je morala prekinuti koncert: 'Rekli su mi da nisam svjesna što me čeka'

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) morala je nedavno nakratko prekinuti koncert u Kragujevcu jer joj je pozlilo. Ekipa s portala Republika bila je tamo i snimila je trenutak kad joj je postalo loše.

Prijovićka je ostala bez zraka, pa je sjela kako bi se pribrala. Prišle su joj djevojke koje su bile na pozornici. Dale su joj papire, kojima se počela 'hladiti'.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Vrlo brzo je došla k sebi i nastavila koncert.

- Prije nego što sam krenula za Kragujevac, čula sam se s kumom Acom Pejovićem. Rekla sam mu da večeras imam koncert, a on meni na to: Nisi svjesna kakva je to publika tamo i kakav će to biti tulum - rekla je Aleksandra.

Prija je dosad najavila ili imala više od 30 koncerata u dvoranama i arenama diljem Balkana. Nakon Osijeka i Zagreba, u sklopu svoje uspješne turneje 'Od Istoka do zapada' nastupit će i u Zadru. Koncert je rezerviran za 7. lipnja 2024. u 20 sati.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Stiže i pred Varaždince. U turneji 'Od istoka do zapada' imati će priliku uživati 26., 27. i 28. travnja 2024.

- Jedva čekam doći u vaš grad, napravit ćemo vrhunsku zabavu - rekla je nedavno pjevačica putem Extra FM-a.

Foto: Borna jaksic/PIXSELL