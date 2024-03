Alen iz 'Tvoje lice zvuči poznato' o transformaciji: Ni jedan kolač nije dobar kao odraz u ogledalu

Uloga Mate Bulića mi nije teško pala obzirom da se nalazi na mom repertoaru. Ulaz u ulogu Mate Bulića je već malo veći problem. Mate ima jednu osobnost na pozornici koju je teško prikazati I "skinuti”. Njega kad gledaš ti vidiš performera, pjevača ali i prijatelja. Teško je to objasniti, ali on kad nastupa, kao da nastupa svojim prijateljima. I tu energiju je teško dobiti, govori nam Alen Bičević, pjevač grupe Joy i jedan od osmero kandidata u ovogodišnjoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a koji će večeras na pozornicu izaći kao 'kralj dijaspore'.

Diljem regija pričalo se o njegovom prošlotjednom nastupu kad se transformirao u regionalnu zvijezdu Aleksandru Prijović (28) i pobijedio.

- S komentarima sam zadovoljan, kao i ocjenama. Očekivao sam da će Prija opet napraviti boom, pa sam očekivao i podijeljena mišljenja publike – no, na moje iznenađenje velika većina komentara je pozitivna. I to mi je jako drago. Konačno smo shvatili smisao zabavnog programa - rekao nam je Alen.

Foto: Luka Dubroja

Aleksandra Prijović je za Lošinjanina izuzetna umjetnica, koja ima prekrasan vokal. Vjeruje da publika od nje može očekivati još mnogo hitova. Neke je imao prilike i čuti na jednom od njezinih zagrebačkih koncerata u prosincu prošle godine.

- Uspio sam uhvatiti ulaznice za zadnji koncert. Brzina kojom je to bilo rasprodano je nerealna. Bilo je fantastično i sad se ježim kad se sjetim kako cijela Arena pjeva u isti glas. Ponovio bih to barem još dva puta. Čisto da zapamtim kako treba - kaže Bičević. U prvoj emisiji utjelovio je Tonyja Cetinskog (54), mentora iz glazbene emisije "The Voice Hrvatska", u kojoj se natjecao 2015.

- Draže mi je bilo imitirati Tonyja. Bliži je mojoj tehnici, vokalu, mojoj energiji u pjevanju. Čujem se s njime, pohvalio je moj prvi nastup u TLZP-u, toga me najviše strah - smije se Alen.

Prva sezona "The Voice Hrvatska" bila mu je jedna od prekretnica u životu. Puno je učio, kaže, a još više radio.

- Upoznao sam divne ljude, umjetnike iI kolege. Svi znamo da sam veliki 'tremaroš', tako da i taj show pamtim po nervozi prije izlaska na scenu, ali me to naučilo kako se nositi s kamerama, velikom scenom i velikom produkcijom. Naučio me rasporedu, da ne kasnim, radu i kad ti se ne radi - priznaje. Od te 2015. vidno se transformirao. Ošišao se, smršavio je...

Foto: Privatni album

- Eh sad…slijedi tajna: prestani jesti sve što te čini sretnim haha. Ja volim reći da ni jedan kolač nije toliko dobar kao odraz u ogledalu koji ti se sviđa. Šalu na stranu: puno treninga, puno rada, puno znoja i moja vrhunska frizura haha. Od The Voicea sam ukupno izgubio 20 kg. Bilo je tu puno odustajanja I novih početaka, ali kad si zacrtaš cilj – ideš do njega. Uglavnom su to bili razni treninzi I uravnotežena prehrana. Onda sam krenuo mjeriti svaki gram svega pa je to postala opsesija. I to mi se svidjelo. I onda uspiješ izgurati jedan dan, pa drugi…pa tjedan, pa mjesec I evo me. Već 9 godina u održavanju - zaključuje Alen.

Foto: Instagram