Budući kralj, princ Charles (73), naredio je svom problematičnom mlađem bratu, princu Andrewu (61), da se drži podalje kraljevske obitelji, ali i dvorca Windsor, sve dok traje suđenje na američkom saveznom sudu zbog seksualnog zlostavljanja, pišu britanski mediji.

- Upozoren je da se primiri. Charles ne želi da Andrewa nasmijanog snimaju fotografi dok se vozi prema dvorcu - otkrio je izbor blizak obitelji za The Sun.

- S vremenom, Andrew će biti prisiljen napustiti Windsor i za to dobiti od kraljevske obitelji naknadu od nekoliko milijuna funti, iako je on sam jasno dao do znanja da ga nitko neće istjerati - tvrdi izvor.

Izvor dodaje, da u trenutku kad Charles postane kralj, njegov brat i njegova bivša supruga Sarah Ferguson (62), možda morati napustiti vlastiti dom u Royal Lodgeu.

Podsjetimo, kraljica Elizabeta (95), oduzela je svom omiljenom sinu, vojne titule i kraljevsko pokroviteljstvo, te će se u nastavku suđenja u New Yorku braniti kao privatni građanin.

Princa se optužuje da je seksualno zlostavljao tada maloljetnu djevojku Virginiju Giuffre (38), dok je bila u ropstvu kriminalca Jeffreyja Epsteina.