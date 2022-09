Princ Edward se odbio rukovati s ljudima pred palačom: 'To me usporava, nastat će gužva'

Foto: POOL/REUTERS

Najmlađi sin preminule kraljice Elizabete, grof Edward od Wessexa (58), objasnio je zbog čega se danas poslijepodne nije htio rukovati s ljudima koji su se okupili ispred palače. - Pokušao sam to izbjeći jer ako se rukujem s jednim, onda će i drugi isto to htjeti i nastat će gužva koja će me usporiti. Htio sam upoznati se i porazgovarati sa što više ljudi - rekao je Edward, prenosi Mirror. Grofa Edwarda i njegovu suprugu Sophie (57) publika je pozdravila klicanjem kada su u subotu poslijepodne izašli iz palače. Grofica od Wessexa zaostajala je za svojim mužem dok se rukovala s ožalošćenima ispred palače i prihvatila nekoliko buketa cvijeća. Izvor blizak Edwardu tvrdi da je jednostavno pokušavao razgovarati sa što više ljudi te se nije htio usporiti rukovanjem. Grof od Wessexa ožalošćenima je poručio da bi njegova majka, kraljica Elizabeta II. 'cijenila' što su joj ljudi odali počast u toliko velikom broju. - Bilo bi joj drago vidjeti koliko vas je došlo joj reći zbogom - rekao im je. Neki obožavatelji su na društvenim mrežama podržali Edwardovu odluku da se ne rukuje. - Edward je vani, pozdravlja ljude, prijateljski je raspoložen i zahvaljuje im što su tu. Zašto to nije dovoljno? Neki ljudi jednostavno ne vole da ih se dodiruje. Pustite čovjeka - napisao je jedan korisnik Twittera. - Zadatak mu je da se sastaje i razgovara s ljudima, ali rukovanje nije obavezno - napisao je drugi.