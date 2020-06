Princ Filip slavi 99. rođendan: Suprugu kraljicu je upoznao kao dijete, a rod su u trećem koljenu

Budući da su se vjenčali nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, osim prinčeve majke, nitko od članova njegove porodice njemačkog podrijetla nije smio doći na kraljevski pir

<p>Princ <strong>Filip </strong>danas je napunio 99 godina. Dan će provesti, kako javlja kraljevska obitelj na Instagramu, u društvu supruge kraljice<strong> Elizabete II. </strong>(94) u dvoracu Windsor gdje je kraljevska rezidencija.</p><p>- Želimo vojvodi od Edinburgha jako sretan rođendan! - poželjeli su mu na službenom profilu, a on i supruga fotografirali su se ispred dvorca. </p><p>Princ Filip rođen je 10. lipnja 1921. na otoku Krfu kao peto dijete, ali jedini sin, grčkog princa <strong>Andreja</strong> i princeze <strong>Alise od Battenberga</strong>.</p><p>Budući da je s majčine strane potomak kraljice <strong>Viktorije</strong>, Filip je i sam u nasljednom nizu za britansko prijestolje te je zapravo u trećem koljenu i rođak svoje žene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kada je njegov stric <strong>Konstantin I.</strong> morao abdicirati s grčkog prijestolja, Filip je s obitelji došao u Britaniju. Elizabetu je upoznao dok su još bili djeca, na vjenčanju 1934. godine. Da se planiraju ženiti, objavili su u lipnju 1947.</p><p>Kraljevsko vjenčanje imali su 20. studenog iste godine, a Filip se prije njega morao odreći pravoslavlja te prava na grčko prijestolje, koje u stvarnosti više nije ni imao.</p><p>Budući da su se vjenčali nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, osim prinčeve majke, nitko od članova njegove porodice njemačkog podrijetla nije smio doći na kraljevski pir.</p><p>Već od početka braka, Filip je počeo izbijati šale.</p><p>- Ma odakle ti ta kapa?! - pitao je Elizabetu II. tijekom njezine krunidbe.</p><p>Kada je 1963. posjetio Paragvaj, diktatoru <strong>Alfredu Stroessneru </strong>rekao je kako je užitak biti u zemlji kojom ne vladaju njezini građani.</p><p>Zbog recesije 1981. je veliki broj ljudi ostao bez posla, a Filip je izjavio: 'Svi su govorili da se moramo više odmarati, a sad se žale da su nezaposleni'.</p><p>Britanskog političara <strong>Johna Taylora</strong>, čiji su roditelji porijeklom s Jamajke, pitao je iz kojeg egzotičnog dijela svijeta dolazi, na što je Taylor odgovorio da dolazi iz Birminghama.</p><p>Svojim šalama nije štedio niti potlačene skupine. <strong>Susanu Edwards</strong>, ženu u invalidskim kolicima i s psom vodičem, 2002. je pitao zna li da se danas jedu i psi.</p><p>Tada 13-godišnjem <strong>Andrewu Adamsu</strong> rekao je da je predebeo da bi mogao postati astronaut. Skupini gluhe djece poručio je da nije ni čudo što su gluhi kad stoje blizu zvučnika.</p><p>Ljudi se i danas pitaju kako je mogao ostaviti suprugu i dvoje nejake dječice, <strong>Charlesa </strong>i <strong>Anne</strong>, kako bi, sada već davne 1956., putovao po Commonwealthu.</p><p>Putovanje je trajalo oko četiri mjeseca, a za to vrijeme princ je navodno organizirao lude tulume na kraljevskoj jahti. </p><p>Problemi u kraljevskom braku počeli su za vrijeme njihova medenog mjeseca u Škotskoj, a princ je navodno imao i nekoliko ljubavnica, no kraljevska obitelj nije dopustila da detalji njihova privatnog života dospiju u javnost.</p><p>Jedna od posljednjih njegovih nezgoda bila je prošle godine kada je imao prometnu nesreću u blizini Sandringham Estatea u kojoj se njegov Land Rover prevrnuo na bok. </p><p>Princ se, nasreću, nije ozlijedio, već je, prema riječima glasnogovornika, bio samo 'potresen i u šoku'.</p><p>Kraljičin suprug je samo 24 sata nakon nesreće<strong> </strong>ponovno sjeo za volan. Britance je razljutilo njegovo ponašanje, koje su mnogi okarakterizirali bahatim.</p>