ISKRENA ISPOVIJEST

Preljubnica s Coldplay koncerta prvi put progovorila o aferi: To je bila samo veza za jednu noć

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: X

Bivša direktorica ljudskih resursa tvrtke uhvaćena je sa šefom na velikom ekranu tijekom koncerta, kako se grle i plešu u VIP loži. Snimka je obišla svijet u srpnju, a Kristin je sada javno progovorila o tome

Snimka s koncerta Coldplaya u Bostonu, u srpnju je obilazila svijet. Osim toga, mjesecima se nagađalo o navodnoj aferi između menadžerice Kristin Cabot (53) i njenog oženjenog šefa, tadašnjeg CEO-a Astronomera Andyja Byrona.

Podsjetimo, bivša direktorica ljudskih resursa tvrtke uhvaćena je sa šefom na velikom ekranu tijekom koncerta, kako se grle i plešu u VIP loži. Kada su shvatili da svi gledaju u njih, panično su se razdvojili i pokušali sakriti, no snimka je postala viralni hit. Da bi stvar bila još gora, frontmen benda Chris Martin je komentirao kako njih dvoje imaju aferu ili su pak jako sramežljivi.

Sada je Kristin Cabot, prvi put za New York Times javno progovorila o incidentu koji joj je zauvijek promijenio život. Istaknula je kako je riječ o jednokratnoj pogrešci i odbacila tvrdnje da je veza bila ljubavna ili seksualna.

- Jednostavno sam donijela lošu odluku. Popila sam nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga izgubila karijeru. Platila sam cijenu - rekla je.

Foto: screenshot/X

Priznala je da je gajila simpatije prema šefu Byronu, ali tvrdi kako se do te večeri nisu poljubili. Bila je uzbuđena što će ga upoznati sa svojim prijateljima, a tvrdi kako su upravo na tom koncertu prvi i posljednji put prešli granicu.

Dodaje kako nije očekivala da će cijeli slučaj prerasti u skandal takvih razmjera. Nakon što je snimka postala viralna, Cabot je bila maltretirana, a tjednima je primala i po 500 do 600 poziva dnevno. Paparazzi su kampirali ispred njezine kuće, a nepoznati automobili neprestano su kružili njezinom ulicom.

- Nazivali su me preljubnicom, dobivala sam poruke u kojima je pisalo da me treba ubiti. Ljudi govore da je bilo 900 prijetnji, ali zapravo ih je bilo 50 ili 60, ali i to je dovoljno da živiš u strahu – rekla je.

OPROSTILA MU? Direktor preljubnik s 'Kiss cam' Coldplaya viđen sa suprugom, oboje i dalje nose prstenje
Direktor preljubnik s 'Kiss cam' Coldplaya viđen sa suprugom, oboje i dalje nose prstenje

Prijetnje su bile toliko ozbiljne da je policija pojačala nadzor oko njezine kuće, a postavljene su i sigurnosne kamere. Posebno su je uznemirile poruke u kojima su nepoznate osobe pokazivale da znaju njezine svakodnevne navike, poput toga gdje kupuje namirnice.

Coldplay - Music Of The Spheres World Tour
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Dodala je kako je stvar još gora jer su ona i njen 'ljubavnik' radili zajedno, odnosno ona je bila šefica ljudskih resursa, a on CEO.

- Ma to je najgori mogući scenarij - priznala je.

AFERA KOJA JE ŠOKIRALA SVE Skandal s Coldplaya ima novi zaplet! Suprug 'preljubnice' otkrio detalje koji mijenjaju sve
Skandal s Coldplaya ima novi zaplet! Suprug 'preljubnice' otkrio detalje koji mijenjaju sve

Ispričala je kako su se u šoku najprije povukli do obližnjeg kafića pa kasnije i do njena stana kako bi obavijestili upravni odbor tvrtke. No već do ranih jutarnjih sati snimka se proširila TikTokom i ostalim društvenim mrežama.

Ubrzo nakon toga Byron je podnio ostavku, a iako joj je tvrtka nakon interne istrage ponudila povratak na posao, Cabot je odlučila otići jer, kako kaže, nije mogla zamisliti da nastavi raditi kao direktorica ljudskih resursa nakon javnog linča. Njezina ostavka službeno je objavljena 24. srpnja.

Posebno je teško cijelo iskustvo palo njezinoj djeci. Kaže da su se bojala izlaziti.

- Želim da moja djeca znaju da ljudi griješe i da se mogu jako zeznuti, ali da nitko zbog toga ne zaslužuje prijetnje smrću i javno linčovanje - poručila je.

