Princ Harry i Meghan Markle se vraćaju u Veliku Britaniju po prvi put od kraljičina jubileja

Princ Harry (37) i Meghan Markle (41) idući mjesec će posjetiti Ujedinjeno kraljevstvo, prvi puta od proslave jubileja kraljice Elizabete II., kako bi sudjelovali u dobrotvornim priredbama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa posjetiti će Manchester kako bi 5. rujna sudjelovali na samitu 'One Young World' koji okuplja mlade vođe iz preko 190 zemalja. Markle je uz Justina Trudeaua, Sir Richarda Bransona, Jamieja Olivera i druge savjetnica na spomenutom samitu.



Zatim će posjetiti Njemačku gdje će sudjelovati na događaju 'One Year to Go' koji je u sklopu igara Invictus koje će se održati u rujnu 2023. u Düsseldorfu. Nakon toga će se vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo na dodjelu nagrada WellChild 8. rujna.

- Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, raduju se posjetu nekoliko njima važnih dobrotvornih priredbi - izjavio je glasnogovornik para.

Nedavno su sigurnosne kamere snimile su divljeg planinskog lava kako luta u blizini Montecita u Kaliforniji gdje žive Harry i Meghan. Vlasti su odmah upozorile stanovništvo na pojačan oprez, a osim kraljevskog para u blizini žive i Oprah Winfrey, Ariana Grande i Brad Pitt.

Harryja i Meghan posebno su upozorili na oprez zbog životinja o kojima se brinu na imanju, kokošima i psima, jer oni privlače pozornost lava i lak su plijen.

Najčitaniji članci