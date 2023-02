Princ Harry i Meghan moraju na sud? Polusestra vojvotkinje ih optužila za klevetu: 'Ona laže!'

Princ Harry (38) dobit će poziv za svjedočenje na sudu jer je polusestra njegove supruge Meghan (41), Samantha Markle (58) podigla tužbu za klevetu protiv vojvotkinje.

Samantha je još u petak predala papire na sud u kojima traži da odbjegli princ i njegova supruga u sudnici odgovore na niz pitanja te želi dokazati da je Meghan iznijela niz 'lažnih i zlonamjernih izjava' tijekom intervjua koji je par napravio u ožujka 2021. s Oprah Winfrey (69).

Tužiteljica u zahtjevu traži da par bude saslušan istoga dana, no u odvojenim razgovorima koji se snimaju. A kako navodi The Mirror, nezadovoljna polusestra traži od vojvotkinje 38 zasebnih priznanja u slučaju. Želi da Meghan prizna kako je lagala o njihovu odnosu i odrastanju da bi svijetu bolje prodala priču 'od trnja do zvijezda'.

Traži i da povuče sve optužbe protiv kraljevske obitelji te da jasno i glasno kaže kako 'bivša kraljica Elizabeta i sadašnji kralj Charles nisu rasisti'. Ona je optužila polusestru da skriva dokaze i opstruira sve pokušaje da javnost dozna istinu. Thomas Markle (78) trebao bi također svjedočiti na suđenju, a Meghan je više puta optužila svoju obitelj da su prodavali priče britanskim tabloidima.

Samantha je uložila tužbu od 75.000 dolara nakon što je Meghan u razgovoru s Oprah rekla da je odrasla kao jedinica, te lagala o tome kada su se one posljednji put vidjele. A to ju je, kako tvrdi u tužbi, izložilo 'poniženju i mržnji'. Ona ne želi odustati od borbe s parom posebice zato što oni nastavljaju 'proizvoditi sadržaj', pišući knjige i snimajući serije.

Meghan pokušava učiniti sve da slučaj bude odbačen zbog neutemeljenosti optužbi, a njeni odvjetnici tvrde kako Samanthine primjedbe 'nemaju mjesta na ovom ili bilo kojem drugom sudu'.

