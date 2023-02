'Ja sam bila prva Harryju. Bio je mlad. Odjednom smo završili na podu. Seks je trajao pet minuta'

Sasha Walpole (40) progovorila je tome kako je princ Harryu (38) kada je imao navodno sedamnaest godina, oduzela nevinost 'strastvenim' seksom u polju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je princ otvorio priču o tome kako je izgubio nevinost u svojim memoarima 'Spare', Sasha je rekla kako se njihov susret dogodio zapravo u ljeto 2001., što znači da je princ tada imao šesnaest godina. Ona je tada radila u konjušnici 'King Charles' Highgrove', a izjavila je kako je njihov odnos bio 'strastven i pun iskri', ali oni su bili samo prijatelji.

- Ja sam žena koja je oduzela Harryju nevinost. To je doslovno bio 'bam-bam' između dvoje prijatelja. Seks je bio strastven - prisjetila se.

Sasha je i navela kako su popili nekoliko čaša tekile za to vrijeme, a prinčev tim osiguranja ga je tražio. Njih dvoje ošuljali su se u jedno polje iza parkirališta povijesnog puba kako bi zapalili cigaretu.

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

- Jedna stvar je brzo vodila drugoj. Završili smo na podu. Nismo to namjeravali učiniti, bilo je uzbudljivo što se tako odjednom dogodilo. Bili smo odsutni 15 minuta, a seks je trajao oko pet minuta - objasnila je, kako navodi Dailymail.

Dodala je i kako su oni bili samo prijatelji i da se to nije trebalo dogoditi. Sasha je trenutačno udana i majka dvoje djece. Na temelju svog iskustva, ona ga opisuje samo kao svog prijatelja, a ne kao trećeg u redu za prijestolje, rekavši kako su se tada samo 'malo stvari izmakle kontroli'.

Foto: Youtube/Screenshot

- Nitko me nije upozorio da je naš seks uključen u knjigu - a Harry, ili njegovi ljudi, mogli su me pronaći da mi kažu prije nego što su to učinili. Vodim miran život, nisam ovo htjela - zaključila je prinčeva bivša prijateljica.

Najčitaniji članci