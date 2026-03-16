Obavijesti

Show

Komentari 0
NE PROPUSTITE

Učiteljica Željka otvara osječki tjedan Večere za 5: 'Kad kuhaš prvi - to je za najhrabrije...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Učiteljica Željka otvara osječki tjedan Večere za 5: 'Kad kuhaš prvi - to je za najhrabrije...'
4
Foto: RTL

Večerašnja domaćica voli i svoj posao, uživa u radu s djecom i ne skriva kako posao doživljava vrlo emotivno. Ne sumnja da će od učenika koji će ju gledati an televiziji dobiti pozitivne komentare

Prvi dan novog tjedna 'Večere a 5' kuhat će Željka Jovanovac, učiteljica hrvatskog jezika i povijesti u Osnovnoj školi Dalj. Snežanu, Mladena, Marjana i Marina ugostit će u svom domu u Tenji.

- Svaki dan putujem iz Tenja u Dalj i svaki dan gledam mnoge ljepote Slavonije - kaže Željka i dodaje: 'Osijek je moj grad, jednostavno ga volim.'

A večerašnja domaćica voli i svoj posao, uživa u radu s djecom i ne skriva kako posao doživljava vrlo emotivno.

Foto: RTL

Ne sumnja da će od učenika koji će ju gledati an televiziji dobiti pozitivne komentare i pred njima nema tremu, ali priznaje kako nije lako kuhati prva:

- Imam laganu tremu. Teško je probiti led, ali pripremila sam se i dat ću sve od sebe. Jedva čekam da počnem kuhati, vrijeme nam već curii - kaže današnja domaćica, a fotograf Marin komentira: 'Kad kuhaš prvi - to je za najhrabrije.'

Foto: RTL

Večerašnja domaćica svojim gostima će pripremiti desert naslova 'Choko Loco', glavno jelo 'Maršalovi odresci' te predjelo 'Kravica kraljica'.

Gosti će komentirati kako od glavnog jela očekuju neko baš fino meso, od deserta očekivano čokoladu, a neke će naslov predjela ponukati da zaključe i nešto o večerašnjem domaćinu.

Foto: RTL

- Po naslovu jela mislim da bi to mogla biti ženska osoba - reći će Snežana, a Mladen samouvjereno dodati: 'To je ženska osoba, sigurno, definitivno'.

Foto: RTL

Kako će se ekipa provesti kod Željke - ne propustite u novoj epizodi 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razvedena Nicole Kidman za Valentinovo pozirala u krevetu
S OSMIJEHOM

Razvedena Nicole Kidman za Valentinovo pozirala u krevetu

Ovo je prvo Valentinovo Nicole Kidman nakon što se razvela od supruga, glazbenika Keitha Urbana, s kojim je u braku bila 20 godina
Tajne kraljevske obitelji: Kralj Charles slavi dva rođendana, a svi u hrani izbjegavaju češnjak
A TKO JE KRALJICI NOSIO CIPELE?

Tajne kraljevske obitelji: Kralj Charles slavi dva rođendana, a svi u hrani izbjegavaju češnjak

Kraljevska obitelj godinama je jedan od simbola Velike Britanije. Neke stvari su odveć poznate javnosti, ali neke ipak mnogi ne znaju
P. Diddy je na Božić imao živčani slom? 'Molio je čuvare da ga odvedu u zatvorsku bolnicu...'
'PRAVA NOĆNA MORA'

P. Diddy je na Božić imao živčani slom? 'Molio je čuvare da ga odvedu u zatvorsku bolnicu...'

Strani mediji raspisali su se da je reper imao živčani slom u zatvoru na Božić jer mu teško padaju blagdani bez obitelji. Drugi, pak, tvrde da to nije istina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026