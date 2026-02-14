Razvedena Nicole Kidman za Valentinovo pozirala u krevetu

Nicole Kidman objavila je fotografiju na kojoj pozira u krevetu dok se priprema za svoje prvo Valentinovo nakon razvoda od Keitha Urbana. Vijest o njihovom prekidu nakon devetnaest godina braka odjeknula je u rujnu, a glumica je kasnije istog mjeseca podnijela zahtjev za razvod, koji je finaliziran u siječnju.

Kidman je sada obožavateljima ponudila primamljiv uvid u to kako će provesti najromantičniji dan u godini nakon sloma braka. "Sretan Galentines", napisala je preko fotografije na kojoj sjedi u krevetu, odjevena samo u gornji dio ružičaste prugaste pidžame, dok joj jorgan prekriva krilo.

Njezini prepoznatljivi plavi uvojci padali su joj preko ramena, a blistav ten naglasila je šminkom, uključujući i jarko crveni ruž. Za fotografiju je zatvorila oči i zagonetno se nasmiješila, obasjana sunčevom svjetlošću koja je dopirala kroz prozor.

"Galentine's Day" je termin populariziran 2010. godine u epizodi serije "Parks and Recreation", u kojoj lik Amy Poehler, Leslie Knope, organizira zabavu za svoje prijateljice dan uoči Valentinova.



