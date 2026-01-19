Obavijesti

BORBA PROTIV MEDIJA

Princ Harry na sudu u Londonu

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Isabel Infantes

Princ Harry i još šestero ljudi, uključujući Eltona Johna, podignuli su tužbu protiv medija Daily Maila zbog, kako navode, ilegalnog pribavljanja informacija koja su uključivala i hakiranja glasovne pošte

Princ Harry ponovno je u Londonu, no u Veliku Britaniju nije stigao kako bi posjetio svoju obitelj, s kojom je u napetim odnosima već dulje vrijeme, već zbog još jednog pojavljivanja na sudu.

Ranije je dignuo tužbu protiv Daily Maila, zbog narušavanja privatnosti. Reuters ovaj slučaj naziva 'jednim od najznačajnijih' takvih slučajeva koji se do sada vodio u Britaniji. 

Osim Harryja, Daily Mail i izdavača Associated Newspapers tuži još šestero ljudi, među kojima je i Elton John. Optužuju ih za nezakonito ponašanje koje seže od hakiranja glasovne pošte na njihovim mobitelima do pribavljanja osobnih informacija kao što su zdravstveni kartoni i financijska izvješća. 

Trial in Britain's Prince Harry and others' phone-hacking lawsuit against Daily Mail, in London
Foto: Isabel Infantes
Izdavač se izjasnio da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. 

