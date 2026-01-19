Princ Harry na sudu u Londonu

Princ Harry ponovno je u Londonu, no u Veliku Britaniju nije stigao kako bi posjetio svoju obitelj, s kojom je u napetim odnosima već dulje vrijeme, već zbog još jednog pojavljivanja na sudu.

Ranije je dignuo tužbu protiv Daily Maila, zbog narušavanja privatnosti. Reuters ovaj slučaj naziva 'jednim od najznačajnijih' takvih slučajeva koji se do sada vodio u Britaniji.

Osim Harryja, Daily Mail i izdavača Associated Newspapers tuži još šestero ljudi, među kojima je i Elton John. Optužuju ih za nezakonito ponašanje koje seže od hakiranja glasovne pošte na njihovim mobitelima do pribavljanja osobnih informacija kao što su zdravstveni kartoni i financijska izvješća.

Foto: Isabel Infantes

Izdavač se izjasnio da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.