Bivša djevojka princa Harryja uhićena je na Mallorci: Tvrdi da nije kriva i da je riječ o zabuni

Bivša djevojka princa Harryja, 53-godišnja Catherine Ommanney, uhićena je na Mallorci zbog sumnje da je napustila hotel bez plaćanja računa u iznosu većem od 500 eura. Uhićenje je uslijedilo nakon što je uprava hotela Playas del Rey u turističkom mjestu Santa Ponsa, nedaleko od Magalufa, slučaj prijavila policiji, javlja The Mirror.

Ommanney, poznata kao jedna od originalnih članica prve sezone reality emisije Real Housewives of DC, privedena je zbog sumnje na prijevaru. Prema policijskim izvorima, u hotelu s tri zvjezdice boravila je od 2. do 11. siječnja, a navodno je otišla bez podmirivanja računa za devetodnevni boravak, koji je iznosio oko 550 eura.

Foto: POOL

Policija je potvrdila da se Ommanney istog dana pojavila pred sucem u Palmi, glavnom gradu Mallorce, nakon čega je puštena uz jamčevinu dok traje istraga. Lokalni dnevnik Ultima Hora izvijestio je kako je boravak navodno bio rezerviran karticom bez raspoloživih sredstava, iako to službeno još nije potvrđeno.

Još uvijek nije jasno je li Ommanney tijekom sudskog postupka dala iskaz niti gdje je točno uhićena. Snimljena je kako u večernjim satima, u pratnji pripadnika Civilne garde, izlazi iz pritvorske prostorije i odlazi na zatvoreno sudsko ročište. Nakon puštanja na slobodu nije davala izjave medijima.

Nakon što su se vijesti o uhićenju pojavile u javnosti, Ommanney je odlučno odbacila optužbe. "Sve je to potpuna glupost. Račun je plaćen", izjavila je, dodajući kako posjeduje dokaze o uplati te da je riječ o tehničkoj pogrešci hotela. Najavila je i da će pravnim putem zatražiti službenu ispriku.

Glasnogovornik španjolske Civilne garde potvrdio je da je "53-godišnja britanska državljanka uhićena zbog sumnje na prijevaru nakon prijave hotela u Santa Ponsi zbog navodnog odlaska bez plaćanja računa", no istraga je i dalje u tijeku.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Ommanney je široj javnosti postala poznata i nakon što je u studenom 2022. otkrila da je 2006. godine imala dvomjesečnu vezu s princem Harryjem, tada 21-godišnjakom. U intervjuima je navodila kako su se upoznali u jednom baru te da su ostali u prijateljskim odnosima i nakon prekida, susrevši se ponovno 2009. godine na polo utakmici.

Iz hotela Playas del Rey jutros nisu željeli davati izjave, navodeći kako menadžer nije bio dostupan, dok se sudske vlasti još nisu službeno očitovale o tome je li slučaj zaključen ili će istraga biti obustavljena.