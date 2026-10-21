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GOVORIO OPĆENITO

Princ Harry: 'Nisam optužio Williama ni bilo koga iz obitelji'

Piše 24sata,
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Princ Harry: 'Nisam optužio Williama ni bilo koga iz obitelji'
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Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
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Nakon što je princ Harry rekao da se želi pomiriti s obitelji, no da neki ljudi ne žele da se to dogodi, njegov glasnogovornik poručio je da izjava o pomirenju nije bila usmjerena protiv brata ni drugih članova obitelji.

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Princ Harry u intervjuu za GQ govorio je o složenom odnosu s kraljevskom obitelji, ali nije izravno spominjao navodni sukob s bratom, princom Williamom. Njegova opaska da neki ljudi ne žele da se pomiri s obitelji potaknula je nagađanja da proziva Williama ili oca, kralja Charlesa. Glasnogovornik Sussexovih poslije je za časopis People pojasnio da Harry nije ciljao na člana obitelji.

Duke of Cambridge 40th birthday
Foto: Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION

- Neki ljudi ne žele da uspije. Ja želim da uspije - rekao je princ Harry za GQ.

Glasnogovornik je objasnio da Harryjeva izjava nije bila usmjerena protiv brata ni bilo kojeg drugog člana obitelji. Prema njegovu objašnjenju, vojvoda je govorio općenito, a ne o vlastitim obiteljskim odnosima. Harry u intervjuu nije otvoreno iznosio pojedinosti o svom privatnom životu, no kazao je da su složeni odnosi mnogima poznata tema.

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- To je pitanje s kojim se gotovo svatko može poistovjetiti. S obzirom na sve što se događa u svijetu, najvažnije je pomirenje. To je ključno - rekao je princ Harry za GQ. Dodao je da bi i sam volio znati kako se drugi nose s kompliciranim odnosima te da neki možda ne žele raditi na popravljanju odnosa, dok bi on želio zakopati ratne sjekire. Nije pritom izravno govorio o Williamu niti potvrdio da se njegove riječi odnose na brata.

Queen Elizabeth II death
Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Izvor blizak Harryju rekao je za People da se njegov odnos s kraljem Charlesom poboljšao, no da s Williamom i dalje nemaju kontakt. 

*uz korištenje AI-ja
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