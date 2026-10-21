Princ Harry: 'Nisam optužio Williama ni bilo koga iz obitelji'

Princ Harry u intervjuu za GQ govorio je o složenom odnosu s kraljevskom obitelji, ali nije izravno spominjao navodni sukob s bratom, princom Williamom. Njegova opaska da neki ljudi ne žele da se pomiri s obitelji potaknula je nagađanja da proziva Williama ili oca, kralja Charlesa. Glasnogovornik Sussexovih poslije je za časopis People pojasnio da Harry nije ciljao na člana obitelji.

Foto: Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION

- Neki ljudi ne žele da uspije. Ja želim da uspije - rekao je princ Harry za GQ.

Glasnogovornik je objasnio da Harryjeva izjava nije bila usmjerena protiv brata ni bilo kojeg drugog člana obitelji. Prema njegovu objašnjenju, vojvoda je govorio općenito, a ne o vlastitim obiteljskim odnosima. Harry u intervjuu nije otvoreno iznosio pojedinosti o svom privatnom životu, no kazao je da su složeni odnosi mnogima poznata tema.

- To je pitanje s kojim se gotovo svatko može poistovjetiti. S obzirom na sve što se događa u svijetu, najvažnije je pomirenje. To je ključno - rekao je princ Harry za GQ. Dodao je da bi i sam volio znati kako se drugi nose s kompliciranim odnosima te da neki možda ne žele raditi na popravljanju odnosa, dok bi on želio zakopati ratne sjekire. Nije pritom izravno govorio o Williamu niti potvrdio da se njegove riječi odnose na brata.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Izvor blizak Harryju rekao je za People da se njegov odnos s kraljem Charlesom poboljšao, no da s Williamom i dalje nemaju kontakt.

*uz korištenje AI-ja