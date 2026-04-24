Princ Harry posjetio Ukrajinu: 'Uvijek ću biti dio kraljevske obitelji. Svijet treba više mira'

Princ Harry (41) poručio je kako će 'uvijek biti dio kraljevske obitelji', odbacivši tvrdnje da više nema ulogu aktivnog člana. U intervjuu za ITV News, snimljenom tijekom njegova posjeta Ukrajini, naglasio je da se i dalje osjeća pozvanim na humanitarni i aktivistički rad.

- Rođen sam za ovo. Moramo imati hrabrosti govoriti istinu onima na vlasti - rekao je Harry, dodajući kako se protivi sve većoj politizaciji javnog prostora. Istaknuo je da svijet prolazi kroz ozbiljnu humanitarnu krizu i pozvao pojedince da se više angažiraju i javno izraze svoje stavove.

Tijekom posjeta Ukrajini, Harry je podržao rad organizacije The HALO Trust, koja se bavi uklanjanjem mina, problemom koji i dalje ugrožava civile desetljećima nakon sukoba. Njegov angažman podsjeća na poznati posjet njegove majke, princeze Diana, Angoli 1997. godine, kada je skrenula pozornost svijeta na opasnosti od mina.

Govoreći o globalnoj situaciji, Harry je priznao da ga kao oca brine budućnost:

- Budućnost izgleda prilično tmurno. Većina ljudi želi kraj ratova, trebamo manje razgovora o sukobima, a više o miru.

U govoru na Kyiv Security Forum, Harry je naglasio da ne govori kao političar, već kao bivši vojnik i humanitarac. Posebno se osvrnuo na ulogu Sjedinjenih Američkih Država u globalnoj sigurnosti, pozvavši američko vodstvo da ispuni svoje međunarodne obveze prema Ukrajini.

- Amerika ima jedinstvenu odgovornost - ne samo zbog svoje moći, već i zbog obećanja danih Ukrajini. Ovo je trenutak za pravo vodstvo - poručio je.

Na Harryjeve izjave reagirao je američki predsjednik Donald Trump, koji je izjavio da vojvoda 'ne govori u ime Ujedinjenog Kraljevstva'.

- Mislim da ja govorim više u ime Velike Britanije nego princ Harry - rekao je Trump, dodavši ipak da cijeni njegov savjet te uputio pozdrave njemu i njegovoj supruzi, Meghan Markle.

Harryjev nenajavljeni posjet Ukrajini dolazi uoči planiranog putovanja britanskog kralja i kraljice u SAD, gdje bi se trebali susresti s Trumpom.

*uz korištenje AI-ja