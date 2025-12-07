Na nedavnom događaju u Santa Monici princ Harry ponovno je zaintrigirao javnost — usporedio je kraljevsku obitelj sa serijom ‘Downton Abbey’ i našalio se kako stvarni život ponekad izgleda kao scenarij iz hit-drame
Princ Harry povukao paralelu sa serijom: ‘Da je naš život TV drama, scenaristi bi odustali’
Na božićnom ručku u Santa Monici princ Harry ponovno je zabavio publiku usporedivši kraljevsku obitelj s hit-serijom „Downton Abbey“, britanskom dramom o životu bogate aristokracije — i odmah nasmijao sve prisutne.
- Ljudi ponekad pitaju je li odrastanje s kraljevskom obitelji bilo pomalo poput ‘Downton Abbeya’. Je, ali samo je jedan od tih svjetova ispunjen dramom, intrigama, raskošnim večerama i brakovima s Amerikancima, a drugi je TV emisija - rekao je Harry.
Tijekom govora, Harry je također iznio razmišljanje o svom životu u Sjedinjenim Državama, naglašavajući kako za njega britanski identitet nije vezan isključivo uz mjesto stanovanja, već do vrijednosti koje nosiš sa sobom.
Sudionici događaja navode da je Harry djelovao raspoloženo i opušteno. Nekoliko gostiju komentiralo je da je princ posljednjih godina razvio „američkiji“ stil javnog nastupa – manje formalan, a više otvoren i duhovit.
Na kraju je — s dozom humora — dotaknuo i temu imigracije: govoreći o nadolazećem FIFA Svjetskom prvenstvu 2026., rekao je da se raduje dolasku Britanaca „s one druge strane oceana“, uz opasku da će, naravno, prvo morati proći carinu i imigracijsku kontrolu.
