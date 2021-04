Dok je Elizabeta II odrastala zaštićena svim privilegijama jedne prijestolonasljednice, životni put princa Philipa u početku je bio itekako trnovit. Rođen je na Krfu kao nasljednik grčkog i danskog prijestolja u jeku grčko-turskog rata na kuhinjskom stolu vile Mon Repos. Premda se zvala vilom, ta je kuća bila daleko od toga. U njoj u to vrijeme nije bilo ni struje ni vode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bio je peto dijete i jedini sin praunuke kraljice Viktorije, Alice von Battenberg i Andrije od Grčke i Danske.

Njegov otac Andrija, započeo je vojnu obuku u ranoj dobi. Govorio je pet stranih jezika, no s obitelji je pričao isključivo na grčkom. U Ateni je pohađao kadetsku školu i fakultet. Za njegovu dodatnu vojnu naobrazbu brinuo je general Panagiotis Danglis, poznat po izumu planinske puške, topničkih komada dizajniranih za upotrebu u gorskom ratovanju i područjima gdje prijevoz na kotačima nije moguć.

- Jako je brz i inteligentan - stoji u jednom Danglisovu opisu Andrije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Unatoč kratkovidnosti, Andrija se vojsci pridružio u svibnju 1901. godine. Služio je u Balkanskim ratovima, a kad je 1913. godine izvršen atentat na njegova oca, Andrijin stariji brat, Konstantin, postao je kralj.

U Prvom svjetskom ratu kralj je proglasio neutralnost, što nije dobro sjelo vladajućoj stranci, koja je bila naklonjena Antanti. Uz to, princ Andrej u to je vrijeme nekoliko puta posjetio Veliku Britaniju, a tamo se počelo šuškati kako je došao kao njemački špijun. Glasine su došle i do Grčke, gdje su sumnje u to da je princ zaista špijun Centralnih sila i nezadovoljstvo politikom neutralnosti tijekom Prvog svjetskog rata dovele do toga da je kralj morao abdicirati i s obitelji pobjeći iz Grčke.

Andrej i njegova obitelj tri godine proveli su u Švicarskoj, nakon čega su ipak pozvani da se vrate u Grčku. Po povratku, Andrija je počeo služiti kao general bojnik u grčko-turskom ratu.

Sina je otac prvi put vidio tek kad se vratio iz vojnog pohoda na Tursku. U to vrijeme Grci su okrivili Andriju za težak poraz, zbog 'nepoštovanja hijerarhije' i 'djelovanja na vlastitu inicijativu'. Nakon toga s obitelji je morao pobjeći iz zemlje.

Princ Philip je Grčku napustio nedugo nakon prvog rođendana. U drvenoj kašeti za naranče, umjesto u kolijevci. S obzirom na to da više nisu imali grčko državljanstvo, obitelj je putovala s danskim putovnicama.

Skrasili su se kod rodbine na prekrasnom imanju St. Cloud kraj Pariza, no Philipova majka psihički je oboljela. Zbog toga su brigu o djeci preuzimali rođaci i prijatelji. Unatoč tome, ili možda baš zbog toga, mladi je princ, u svojoj prvoj školi – američkoj školi Elms u Parizu opisan kao 'izuzetno lijepo odgojen'. Vrijeme provedeno u toj školi Philip je kasnije opisao kao 'tri najljepše godine njegova života'.

No idila nije dugo potrajala. Philipova obitelj ubrzo se raspala. Njegove su se četiri starije sestre udale, majci su mu dijagnosticirali šizofreniju, a Andrija je odselio na jug Francuske, gdje je navodno počeo piti, kockati i upuštati se u brojne ljubavne afere. Philipu je tad bilo tek devet godina.

Kad ga je pisac njegove biografije pitao kako je to uopće uspio preživjeti, Philip mu je jednostavno odgovorio: - Morao sam to prihvatiti i nastaviti dalje. Morate tako. Čovjek mora tako.

Nastavio je živjeti s majčinim rođacima i preselio u Englesku, a ulogu njegova staratelja preuzeo je lord Mountbatten. Nakon toga pohađao je internate u Engleskoj, Njemačkoj i Škotskoj. Otac ga je rijetko viđao.

Jednom prilikom neki novinar ga je pitao kojim je jezikom govorio kod kuće, a Philip je odmah 'ispalio' protupitanje: - Kako to mislite 'kod kuće?'

S disfunkcionalnom obitelji nosio se izbjegavanjem pretjerane introspekcije i istančanim smislom za humor. U nedostatku očinske figure, u njegovu su se životu pojavljivali različiti 'surogat očevi' koji su pomogli oblikovati prinčev iskren karakter.

Phillip se svojedobno prisjetio razgovora koji je vodio sa ženom ravnatelja internata Cheam. Gospodin Taylor bio je, naime, veseljak, no oštro je štapom kažnjavao sve prijestupe tijekom dana, kao i svaku tučnjavu jastucima noću, nakon što su se svjetla internata trebala ugasiti.

- Sviđa li ti se gospodin Taylor? Reci, Phillipe - upitala ga je tad gospođa Taylor. - Ne - odgovorio joj je odmah. - Uopće mi se ne sviđa.

No s vremenom je Phillip zavolio sve vezano za Cheam, pa i gospodina Taylora.

- Djeci se može udovoljavati kod kuće. No u školi se mora provoditi spartanska disciplina kako bi se dijete formiralo u neovisnog, obzirnog odraslog čovjeka koji vlada sobom. Taj sustav možda jest neobičan i ima poneku manu, no nesumnjivo je da su njegove vrline veće.

Njegov plahi i osjetljivi sin Charles godinama poslije nije se slagao s tom tvrdnjom, kao ni očevim oduševljenjem internatom Gordstoun.

Naime, u trenutku kad Adolf Hitler postaje njemački kancelar, princ Phillip iz Kensingtonske palače putuje na školovanje u pokrajinu Baden-Württemberg. Njegov skrbnik odlučio je navodno time malo uštedjeti jer je vlasnik škole dvorca Salem bio jedan od šogora princa Philipa, vojvoda od Hessea.

Školu u dvorcu, zasnovanu na stoicizmu i asketizmu, vodio je poznati njemački pedagog židovskog porijekla, Kurt Hahn, čiji je moto bio: - U tebi postoji puno više od onog što misliš da postoji. Hahn je vjerovao da učenje mora poticati razvoj karaktera.

Samo četiri godine kasnije, zbog antisemitizma Hahn bježi u Škotsku gdje osniva školu Gordonstoun, koja se temeljila na istim principima. S njim u Edinburgh odlazi i princ Philip, koji je u međuvremenu izgubio staratelja i sestru. Lord Mountbatten je preminuo, a sestra Cecillia poginula je u avionskoj nesreći dok je rađala. S njom su avionu bili i njezin suprug, djeca i svekrva.

Nakon što je napustio Gordonstoun početkom 1939. godine, upisao se na Kraljevski pomorski koledžu Dartmouth. Diplomirao je kao najbolji kadet u svojoj klasi.

Grčko-danski princ Drugi svjetski rat dočekao je u britanskoj kraljevskoj mornarici. U njemu se borio protiv dvojice šogora – Christopha od Hessea i Bertholda, markgrofa od Badena.

Četiri mjeseca proveo je na bojnom brodu HMS Ramillies, štiteći konvoje Australske ekspedicijske snage u Indijskom oceanu. Nakon što je Italija napala Grčku u listopadu 1940. iz Indijskog je oceana prebačen na bojni brod HMS Hrabar. Potom se vraća do rodne Grčke u kojoj se istaknuo u bitci za Kretu, poznatoj pod šifrom Operacija Merkur. Bila je to najveća zračno - desantna operacija koju su izvele njemačke padobranske jedinice za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kasnije je, u bitci na rtu Matapan, upravljao reflektorima bojnog broda. Nakon toga nagrađen je ordenom Grčkog ratnog krža koji se dodjeljuje za herojske činove u ratu, kako Grcima, tako i stranim saveznicima.

Sudjelovao je i u savezničkom iskrcavanju u Siciliju, a kraj rata dočekao je na Pacifiku kao jedan od svjedoka japanske bezuvjetne predaje u Tokijskom zaljevu.

U Veliku Britaniju vraća se 1946. godine na razaraču HMS Velp kao jedan od najmlađih prvih poručnika Kraljevske mornarice.

U to vrijeme već se dopisivao s Elizabetom.

Prema biografu Philipu Eadeu, njegova pisma iz 1946. otkrivaju gorljivog mladića s novim smislom za svrhu.

- Siguran sam da ne zaslužujem sve dobre stvari koje su mi se dogodile. Nisam stradao niti sam povrijeđen u ratu, doživio sam pobjedu, dobio sam priliku da se odmorim i prilagodim sebi, zaljubio sam se potpuno i bezrezervno i to sve čini osobne, pa i svjetske probleme sitnim i ništavnim - napisao je svojoj budućoj svekrvi.

Međutim, nisu svi bili oduševljeni ovom vezom. Govorilo se da je princ 'grub, loše odgojen, neobrazovan i kako vjerojatno neće biti vjeran'.

Biograf kraljevske obitelji A. N. Wilson svojedobno je otkrio i jedan ne tako poznat razlog zbog kojeg su Elizabetu nagovarali da se ne uda. Naime, Philip je bio poznat po svojim šalama, kao i po tome što će u javnosti iznijeti svoje mišljenje bez obzira na protokol. Princezu su upozoravali da se ne udaje za njega jer je on 'previše duhovit za nju'.

No baš je ta duhovitost ono što je kraljica voljela kod svog supruga.

- Princ Philip je ključan za kraljičinu sreću i uspjeh. Ima pomalo zločest smisao za humor koji ju zabavlja - rekao je jednom prilikom Joe Little,urednik Majesty Magazinea.

- Ona je vrlo rezervirana i marljiva osoba. On nije, princ Philip je bio pomorski časnik i vrlo je duhovit - istaknuo je A. N. Wilson.

Zbog ženidbe Philip se morao odreći pravoslavlja, ali je zamrznuo i odnose sa svojim sestrama koje su bile u braku s članovima nacističke elite. Ta veza Philipa i nacizma jako je smetala kraljevskoj obitelji. Ni britanska javnost nije bila oduševljena Elizabetinim izborom, no ona je bila nepokolebljiva.

Bili su u braku samo četiri godine kad je ona morala preuzeti ulogu kraljice. Vijesti o smrti kralja Georgea VI stigle su do njih u Keniji u vrijeme njihove turneje po Commonwealthu 1952. godine.

Zapovjednik Michael Parker, prijatelj i privatni sekretar vojvode od Edinburgha, opisao je trenutak kada je shvatio da je njegova supruga sada kraljica.

- Izgledao je kao da je na njega pala težina pola svijeta. Nikad u životu nisam nikoga toliko sažalijevao. Samo je teško disao, kao da je u šoku. Odmah je vidio da je idili njihovog zajedničkog života došao kraj - ispričao je Parker.

Philip je morao zaboraviti na svoje pomorske ambicije i patrijarhalni sustav vrijednosti. Elizabeti je trebao je suprug koji je morao biti pored nje, a njegova primarna funkcija bila je podržavati rad supruge.

Kad je početkom pedesetih godina Philip poželio da kraljevska obitelj uzme njegovo prezime Mountbatten došlo je navodno do opakog obračuna.

- Ja sam jedini čovjek u zemlji koji ne može dati prezime svojoj djeci! Ja sam samo jedna prokleta ameba - vrištao je navodno kada mu je kraljica rekla da će zadržati prezime Windsor.

Philip se, doduše, unatoč nezadovoljstvu trudio pronaći svrhu u ulozi koja mu je zadana. Stoga je počeo uvoditi novitete u Buckinghamskoj palači.

Vojvoda, naime, nikada nije zaboravio egzodus svoje porodice iz Grčke i vjerovao je da se monarhije moraju prilagoditi da bi preživjele. Stoga je počeo priređivati neformalne ručkove na kojima je kraljica mogla upoznati ljude iz šireg okruženja. Sluge palače u tradicionalnim uniformama prestale su pudrati perike za kosu, a neke promjene bile su ponešto osobnije i odražavale njegovu dječačku ljubav prema uređajima. Prije krunidbe je tako, kada su on i buduća kraljica preselili u Clarence House, postavio niz uređaja za uštedu rada, uključujući i jedan u svoj ormar koji bi pritiskom na dugme - izbacivao odijelo.

Philip je zaslužan i za postavljanje interfona u Buckinghamskoj palači, pa sluge više nisu morale prenositi pisane poruke do njegove supruge. Uvijek je navodno nosio vlastitu prtljagu, a doručak je u svojim sobama kuhao na električnoj tavi - sve dok kraljica nije prigovorila zbog mirisa.

Kada se povukao sa kraljevskih dužnosti 2017. godine, bio je pokrovitelj, predsjednik ili član više od 780 organizacija. Prateći kraljicu na svjetskim turnejama Commonwealtha i državnim posjetama, službeno je posjetio 143 zemlje koristeći svoj tečni francuski i njemački jezik.