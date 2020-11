Princ William prebolio je korona virus: 'Mučio se i jedva disao'

<p>Vojvoda od Cambridgea i drugi u liniji nasljeđivanja britanskog kraljevskog prijestolja, princ <strong>William</strong> (38) prebolio je korona virus, a zarazio se još u travnju. Kraljevska obitelj nije se o tome javno oglasila, piše britanski <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13080634/prince-william-secret-covid-battle/">The Sun</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U to vrijeme bili su zaraženi i njegov otac <strong>princ Charles</strong> (71), kao i premijer zemlje <strong>Boris Johnson</strong> (56) pa je kraljevska obitelj odlučila da s njegovim zdravstvenim stanjem ne želi dodatno zabrinuti naciju i širiti paniku. </p><p>- Virus ga je 'udario' popriličo jako. Bio je isprva šokiran time jer je mlad i fit, a u jednom se fazi i mučio s disanjem, što je bio najveći razlog panike u obitelji. S obzirom na to da je i sam osjetio kako Covid može biti neugodan, podržava novi lockdown u koji Velika Britanija ulazi - ispričao je izvor blizak kraljevskoj obitelji medijima. </p><p>Drugi lockdown u toj bi zemlji trebao trajati sve do 2. prosinca, a Boris Johnson je situaciju opisao kao neophodnu. U suprotnom će, kaže, zdravstveni sustav kolabirati, a liječnici i medicinske sestre morat će birati koga spašavati.</p>