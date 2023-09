Princ William rasplakao se zbog sporta: 'Svi smo se okupili, a ja sam se raspao na sve dijelove'

Jedini put kada sam plakao zbog sporta bio je kada je moja nećakinja Zara pobijedila, mislim da je riječ o europskom prvenstvu. Rekao je to princ William (41) za podcast 'The Good, The Bad, And The Rugby', koji vodi igrač rugbyja Mike Tindall (44).

Tindall je suprug Zare Tindall, kćeri princeze Anne (73) i europske te svjetske prvakinje u jahanju.

- Sjećam se tog trenutka jer si ušao u prostoriju i rekao da nikada nisi bio više ponosan nego tada - nadovezala se princeza od Walesa Kate Middleton (41) na supruga.

Potom je William otkrio gdje se točno rasplakao.

- Bio sam tada na kampiranju u Exmooru, svi smo se okupili oko malenog mobitela i zajedno gledali. Sjećam se da je nešto blebetala dok se britanska zastava uzdizala, raspao sam se na dijelove tada - rekao je princ.

Također, govorio je o lekcijama koje odrasli i djeca uče kroz sport. Ponosan je na svoju djecu, sinove Georgea (10) i Louisa (5) i kćer Charlottu (8), koji se bave timskim sportovima.

- Baveći se sportom od mladih dana možemo naučiti kako gubiti, na što moramo biti spremni u današnje vrijeme. Mislim da ljudi najčešće ne znaju prihvatiti poraz, a smatram da je važno da djeca to nauče čim prije, da shvate zašto i kako gubimo te da nauče nešto iz poraza. A važno je i biti dobar pobjednik, ne hvalisati se i nedopustiti egu da preuzme - rekao je William i dodao da se kroz sport uči hrpa lekcija za cijeli život.

Inače, William se pojavio u podcastu s princezom od Walesa i Zarinom majkom, princezom Anom.