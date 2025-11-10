Princ William i Kate Middleton otvoreno su razgovarali s princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom o njezinoj dijagnozi i liječenju raka. 'Skrivanje stvari od njih ne funkcionira', rekao je William
Princ William s djecom razgovara o bolesti Kate: 'Skrivanje ne funkcionira'
Princ William dao je intervju brazilskoj televiziji tijekom svog posjeta Brazilu prošlog tjedna povodom dodjele nagrada Earthshot Prize, gdje je razgovor skrenuo na vrlo teške protekle dvije godine, kada su i kralj Charles (76) i princeza Kate Middleton (43) dobili dijagnozu raka.
Priznavši da svaka obitelj ima svoje “izazove”, princ William je rekao: “Mislim da je to vrlo individualno i ovisi o trenutku kako se nosite s tim problemima”, prenosi People.
Princ je rekao da su “odlučili puno više komunicirati s djecom.”
“To ima svoje dobre i loše strane. Ponekad imate osjećaj da dijelite previše s djecom, što možda ne biste trebali,” nastavio je. “Ali većinom vremena, skrivati stvari od njih jednostavno ne funkcionira.”
Princ William dodao je da razgovaraju o tome kako se osjećaju i dijele različita gledišta kako njihova djeca ne bi bila “tjeskobna” zbog neodgovorenih pitanja, napomenuvši: “Mnogo je više pitanja kada nema odgovora.”
“Ali to je uvijek balansiranje – svaki roditelj to zna,” rekao je. “To je pitanje: ‘Koliko da kažem? Što da kažem? Kada da kažem?’ Ne postoji priručnik za roditeljstvo, jednostavno moraš slijediti instinkt.”
Podsjetimo, u ožujku 2024. princeza Kate podijelila je sa svijetom svoju dijagnozu raka, napomenuvši da su ona i princ William uzeli vremena da “sve objasne” svojoj djeci prije nego što su javno otkrili zdravstvene vijesti.
Princeza od Walesa završila je liječenje u rujnu 2024., a početkom ove godine objavila je da je u remisiji.
